ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地にブルワーズを迎えナ・リーグ優勝決定シリーズの第4戦を戦っている。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場。初回、3連続三振を奪った直後に9試合ぶりアーチとなる先頭打者弾を放ち場内は騒然。米メディアからも次々に驚きの声が上がった。

大谷は初回の登板で先頭を歩かせたものの3者連続三振を奪った。その直後の打席で左腕キンタナに対し、6球目のスラーブをフルスイング。打球速度116.5マイル（約187.5キロ）、飛距離446フィート（約136メートル）という爆速弾が右中間スタンドに消えていった。デコルテポーズをしながら三塁を回り生還。2年連続のワールドシリーズ進出へ先手を奪った。

専門メディア「ドジャース・ネーション」は公式Xに「ショウヘイ・オオタニが先頭打者ホームラン。ショウヘイ・オオタニのプレーは語り継がれるもので、もはや笑うことすらできない」と投稿。次々に異例の事態を引き起こす大谷への驚きを、逆説的に語っている。

またMLB公式Xは「1回表に3者連続三振。1回裏にホームラン。ショウヘイ・オオタニは唯一無二だ！」。地元ラジオ局「ESPNロサンゼルス」公式Xは「ショウヘイ・オオタニが野球界で偉大であることを思い出させてくれた」と投稿している。

大谷はこのポストシーズンは不振で、この試合前まで38打数6安打の打率.158。長打は9月30日（同10月1日）のレッズ戦で放った2本塁打と、16日（同17日）に放った先頭打者三塁打の3本がすべてだった。



（THE ANSWER編集部）