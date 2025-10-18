夏帆、“昔から友人”仲野太賀に「裏切り者！」と言った理由
女優の夏帆（34歳）が、10月17日に放送されたトーク番組「A-Studio＋」（TBS系）に出演。俳優・仲野太賀に「裏切り者！」と言ったエピソードについて語った。
連続ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」に出演している夏帆が宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。夏帆を良く知る人物として、Kis-My-Ft2・藤ヶ谷太輔が仲野太賀にインタビューを行ったところ、仲野は夏帆から「裏切り者！」と言われたことがあると話す。
夏帆は「太賀、昔から友人なんですけれど、昔、仲野太賀じゃなくて“太賀”で。私も夏帆で名字なくて出ていて。太賀と会うとよく『いつ名字付ける？』って話をしてたんです。『いつかな』『名字付けたいね』『名前だけって恥ずかしいよね』っていう話をしていて。歳を重ねてきて『夏帆です』っていうの恥ずかしいよねとか言ってたのに、太賀はとっとと仲野ってつけて、置いていかれたっていう」と語った。
