来年1月2、3日に第102回大会

第102回東京箱根間往復大学駅伝（箱根駅伝）の予選会が18日、東京・陸上自衛隊立川駐屯地─立川市街地─国営昭和記念公園で行われた。来年1月2、3日の夢舞台を目指し、ハーフマラソンのコースに42校が参加。結果発表で明暗がくっきり分かれた。

今年も本戦を目指した戦いは超激戦となった。

立教大が10時間36分56秒で、出場圏ギリギリ10位で4年連続の夢切符をつかんだ。

11位の法政大はわずか17秒及ばず。株式会社不二家の応援により、ユニホームに「ペコちゃん」をつけて走った明治大も12位で散った。

東京の人気私学「MARCH」で明暗がくっきり。X上の駅伝ファンからも様々な声が上がった。

「法政、明治が箱根駅伝にいないのは勢力図の変化を感じるなぁ、、、」

「予選会MARCHで明暗分かれましたね」

「10立教11法政12明治…MARCHの戦い」

「今年もボーダー17秒差か。天国と地獄」

「1人2秒… 17秒差で落ちるという残酷な世界」

「法政落ちた…？嘘でしょ…？」

「法政が落ちるのか…あれで…」

「正月の楽しみが減りました」

各大学10〜14人がエントリーし、10〜12人が出場。各大学上位10人の合計タイムで争った。

第101回大会では青山学院大、駒澤大、国学院大、早稲田大、中央大、城西大、創価大、東京国際大、東洋大、帝京大がシード権を獲得し、第102回大会への出場が決まっている。



