紅葉、温泉、グルメと楽しみが増えるこの季節。木々が色づき始める軽井沢は、東京から足を運びやすく、そのすべてが楽しめる旅先の一つです。

軽井沢を含む長野県は、発酵食文化と温泉の恵みに支えられた健康長寿の地としても知られています。

『マリオット軽井沢』では、その魅力を凝縮した宿泊プラン「Fermenting Peace Stay」が4日間限定で開催されます。

1名7万円～（2名1室利用時、1泊2日・ツアーおよび夕朝食付き）※開催日は10/18・10/25・11/8・11/15

発酵文化と温泉をテーマに、長野ならではの発酵食を巡り、味わい、学ぶことのできる一泊二日のリトリート。今回は、工房見学ツアーから特別ディナー、温泉やスパまで“発酵づくし”の旅を一足早く体験してきました。

ツアーのスタートは、伝統の味巡り。野沢菜漬けの『やまへい』で工場見学

最初に訪れたのは、1963年創業の老舗漬物工場『やまへい』。信州の冬の食卓に欠かせない野沢菜漬けを手がけ、これまで農林水産大臣賞など数々の受賞歴を誇る会社です。

製造風景などもご案内いただきました

この日は「匠」「熟成」「本醸造」の3種類を食べ比べ。熟成は創業当時から続く伝統の味、匠は社長が家族のために考案したフレッシュな仕上がり、本醸造は特注醤油を用いた深みのある味わいと、それぞれを比べながら味わいました。使用している塩分量は3種類ほぼ同じということですが、塩味や後味の感じ方が異なり、製法の違いが如実に現れていました。

地元の人にとっては日常食であり、旅人にとっては新鮮な発見にあふれていました

まるでフランスのワイナリーのよう。千曲川ワインバレーを代表する『Rue de Vin』へ

続いて訪れたのは、東御市にある「Rue de Vin（リュー ド ヴァン）」。フランス語でワイン通りを意味する名の通り、この土地をワインの産地として発展させたいという思いから誕生しました。

まるでフランスのような景色

標高740～850mの冷涼な気候は欧州系ブドウの栽培に適し、かつてリンゴ畑だった土地を開墾して2006年に栽培を開始。現在は千曲川ワインバレーの象徴的存在として知られます。

案内してくれた代表の小山英明さん。フランスや山梨県で研鑽を積んだ醸造家です。※ツアーの案内者は日によって変更があります

試飲した白ワインは爽やかな酸と果実味が心地よく、赤はボルドーを思わせる重厚感。ブドウ畑の景観とともに味わう一杯は、まるでフランスのワイナリーを訪れているかのような体験。目で見て、聞き、そして味わう。まさに発酵リトリート旅の醍醐味ともいえる体験でした。

日本チーズの先駆け『アトリエ・ド・フロマージュ』

最後に訪れたのは、1982年創業の『アトリエ・ド・フロマージュ』。日本で初めてフレッシュチーズを製造した草分け的存在で、今では4名のスタッフで約15種類のチーズを手がけています。

国内外のコンクールで数々の受賞歴を持つ熟成責任者・塩川和史さんを筆頭に4名の職人で作っています

世界最高峰のチーズコンテスト「モンディアル・デュ・フロマージュ」にて、塩川さんが作ったブルーチーズが最高賞を受賞したことを皮切りに、国内外で様々な賞を受賞。日本のチーズ文化を世界に押し上げてきた人物です。

一般的なフレッシュチーズとは一線を画す、旨味が濃く、滑らかな後味

実際の製造現場を見学した後、試食や買い物タイムへ。ショップは地方配送が可能ですので、冷凍商品も気兼ねなく買うことができます。

見学ツアーの後はホテルへ。温泉にスパ、発酵と地産の贅沢ディナータイム

お部屋の温泉と、大浴場、露天風呂の泉質が異なりますので、入り比べて美肌を極めましょう

さてツアーを終え、宿泊は全室温泉付きのノースウィングへ。客室温泉は、好きな時間に浸かれるのが嬉しいですよね。泉質の塩沢温泉は体を芯から温める塩化物泉で、大浴場は古瀬温泉を引いていますので、入り比べも楽しんでみてくださいね。

湯上りは、糀ミルクで体の内側からトリートメント

さらにオプションでは、麹由来のスキンケアを取り入れた発酵トリートメントの予約も可能です。温泉とスパ、食を通じて内と外からととのうひとときを過ごしましょう。

「庵スパ」でのトリートメント体験は要予約（宿泊とは別途料金）



発酵文化と信州食材を思う存分堪能する贅沢なディナー

さぁお待ちかねのディナーの時間です。ホテル内のレストラン「Grill & Dining G」でいただく「発酵ディナーコース」です。先ほどのツアーで出会った食材や生産者の想いを一皿一皿に込めた、梅津料理長渾身のメニューを味わえます。

乾杯はスパークリングワインから

「今回のコースは、信州の食材と信州ワインをベースに、発酵というキーワードを軸にしています。料理だけでなく、ワインに発泡性を取り入れるなど、発酵の面白さを楽しんでいただければと思います。短い時間ではありますが、どうぞごゆっくりお楽しみください」（梅津料理長）の挨拶からディナーがスタートしました。

前菜「さんまのコンフィ、味噌を使ったフォアグラのタルト、季節のフルーツ」スパークリングワインと合わせて

塩麹でマリネした信州フランス鴨胸肉のロティ

魚料理のアクアパッツァ。イタリアではピノ・グリージョという品種を合わせるのが定番だそうですが、今回はフランス語でピノ・グリと合わせて

ソムリエの的場隆史さん

今回コース料理とのペアリングワインを選んだソムリエの的場さんから、「（リュードヴァンの）畑を回られた方はピノ・グリの区画もご覧になったかと思います。私も先週訪ねて実際にぶどうを食べてきましたが、非常に凝縮感があり、今年は素晴らしい出来だと皆さんが口を揃えていました。この2025年のぶどうは、来年2月頃にワインとしてリリースされます。長野を訪れたとき、『ああ、あのときの話か』と思い出していただければ面白いのではないでしょうか」とツアーを振り返りつつ、ぺアリングについてご紹介いただきました。

今回の特別ディナーに合わせてセレクトされたワイン

前菜から最後のデザートまで。お腹も心もたっぷり満たされたディナー。ノンアルコールのペアリングコースも発酵をテーマにしたオリジナルモクテルが提供されますので、アルコールを飲む人と一緒にゆっくりと食事を楽しめますよ。

これまで味噌やチーズ、漬物、ワイン、日本酒などの業界はそれぞれ独立して動いていましたが、このプランでは発酵業界のコラボレーションを体験できる、というのが一つ魅力になっています。

長野県は発酵食文化と温泉の恵みに支えられた健康長寿の地。その魅力を凝縮した「Fermenting Peace Stay」は、日常の食や暮らしを見直すきっかけを与えてくれるリトリートプランです。この秋の旅先候補に、ぜひ加えてみてはいかがでしょうか

（撮影・文◎亀井亜衣子）

●DATA

軽井沢マリオットホテル

長野県佐久郡軽井沢町長倉4339

TEL 0267-46-6611

開催日：10/18・10/25・11/8・11/15

料金：1名7万円～（2名1室利用時、1泊2日・ツアーおよび夕朝食付き）

https://karuizawa-marriott.com/rooms/fermenting-peace/