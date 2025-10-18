小川晶・前橋市長（42）のラブホ通い騒動が今も波紋を広げている。部下である市幹部の既婚男性X氏と10回以上のラブホ通いを認めながら、「男女の関係はない」と釈明を繰り返した小川市長。そうした姿勢の彼女を擁護する声が出始める一方、取材班が入手した"証拠動画"の存在により、釈明内容の一部に疑義が呈される事態も生じている――。【前後編の後編。前編から読む】

【写真】ホテルから出てきた際に黒縁眼鏡をかけている小川晶・市長。証拠動画で浮かび上がった“釈明会見の矛盾”も

「男女の関係が一切なかった」という釈明の真偽もそうだが、たとえば報道を受けての9月24日夜の会見で、報道のなかに「違う」という点はあるかと問われた小川市長は、こう答えている。

「私がたとえば公用車から降りる時に、メガネやマスクをしていたということについては違います。駐車場から職員の車に乗り込む時に職員がドアを開けて、私が乗り込んだというのも違う」

改めて取材班が掴んだ小川市長のラブホ通いについて振り返っておくと、取材で確認できたのは、今年7月から9月にかけて、平日夜や週末日中に10回以上、市幹部の既婚男性X氏と前橋市内のラブホテルに通う姿だった。

9月中旬、ホテルを出て車に乗り込んだ2人を取材班は直撃取材した。その場では運転席のX氏が窓を開けて応じるだけで、小川市長は後部座席に突っ伏したまま。後日、メールで2人に質問を送ると、それぞれから「男女としての一線は越えていない」「人目を避けて仕事に関する相談や打ち合わせをしていた」との釈明があったのだ。

記事では、当日の様子を詳しく報じた。

市役所でいったん公用車に乗った小川市長は、およそ500メートル進んだだけのところにあった薄暗い路地で車を降りており、〈メガネやマスクなどを身につけ、乗車時の雰囲気と変わっていた〉（9月24日配信、NEWSポストセブン記事より、以下〈〉内は同）。その後は市営の立体駐車場でX氏の高級外車に乗り込んだ。

向かったのは部屋ごとに駐車スペースがあるタイプのホテル。到着するとX氏が後部座席のドアを開けて小川市長が先に部屋へと入り、その2時間半後、〈（ラブホの）部屋から出てきたのはX氏だ。市長は後ろから隠れるように出てきて、男性がドアを開けた後部座席に滑り込むように乗り込んだ〉と報じている。

いずれも現場で取材班が確認した様子だが、それを会見で否定するのはどういうことなのか。

小川市長の「説明の矛盾」について検証するため、証拠動画の一部を再現しよう。

たとえば、8月11日午後4時半過ぎ。ラブホテルの壁の隅からひょこっと顔を出すX氏の姿があった。近くに動いている車を確認すると、すぐに顔を引っ込める。しばらくするとX氏がまた顔を出し、周囲を確認して大丈夫と判断したのか、自らの高級外車の後部座席のドアを開けた。

そこへ黒縁眼鏡をかけた小川市長が登場。笑みを浮かべながら車の背後を回り、素早く乗り込んだ。X氏は後部座席のドアを閉めると、車の背後を通って運転席に回り、車を発進させた──。

取材のなかでは「変装姿」や「X氏が小川市長のためにドアを開け閉めするシーン」は何度も目撃されており、こうして証拠動画も残っている。

「眼鏡は着けておりません」

なぜ小川市長は直撃取材時の「変装」や「ドアの開け閉め」について、わざわざ事実と異なる釈明をしたのか。ある市関係者はこんな見方をした。

「変装を否定したのは後ろめたそうな印象を持たれたくなかったからかなと思ってしまいます。ドアの開け閉めについても、Xさんとの力関係を誤魔化したかったから、あえて否定したのか……」

会見での説明のおかしさについて小川市長に問うと、市役所の秘書課を通じて回答があった。

「会見で回答をさせていただいた通り、公用車を降りる際に眼鏡やマスクは着けておりません。また、市営の立体駐車場で職員がドアを開けて車に乗り込んだ事もありません」

回答の前提がやや複雑だが、小川市長は「ラブホの駐車場でドアを開けさせた」ことを否定したのではなく、ラブホに向かう前にX氏の高級外車に乗り込んだ際、「市営の立体駐車場でドアを開けさせた」ことを会見で否定したのだとする説明だ。これは前述の証拠動画にはない場面の話だ。

ただ、ラブホでX氏に車のドアを開けさせたことは認めていることになるし、市営駐車場でX氏が後部座席のドアを開ける場面も、そこでメガネやマスクを着けていたことも、取材班が直接見て確認したことだ。ラブホ通いを認めながら、その前段の情報を頑なに否定する理由は判然としない。

ただ前編で報じたように、そうして報道を否定するスタンスを取る小川市長を支持する"擁護派"がいることは確かだろう。冒頭の対話集会を開いた支援者や県議時代からの支持者もいる。そうした声を受けて続投に意欲を見せているということのようだが、市民やその代表たる市議会が納得する説明まで可能なのか。市政の混乱はまだ続きそうだ。

※週刊ポスト2025年10月31日号