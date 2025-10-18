テーマは『職人さんをよりカッコよく！』！ユニワールド PUMA.AT WORK.「ヒロミ コラボレーション ワークギア」

ユニワールドが展開する「PUMA.AT WORK.」から、タレントのヒロミさんとのコラボレーションによるワークギアシリーズが登場！

『職人さんをよりカッコよく！』をテーマにしたこだわりのアイテムが、2025年11月中旬より全国の作業用品店、ホームセンター、ネットショップなどで発売されます。

ユニワールド PUMA.AT WORK.「ヒロミ コラボレーション ワークギア」

発売時期：2025年11月中旬

販売店舗：全国の作業用品店・ホームセンター・ネットショップなど

DIYの名手としても知られるヒロミさんと、プロフェッショナルワーカーのための新しいワークスタイルを提案する「PUMA.AT WORK.」がタッグを組んだコラボレーション企画。

ヒロミさん自身が“本当に使いたい”と思えるディテールにこだわり、動きやすさ、耐久性、収納力はもちろん、着ることで気分が上がるデザイン性も追求したワークギアが誕生しました。

企画会議から試着までの様子は、YouTubeチャンネル「Hiromi factory チャンネル」でも配信されています。

今回はワークジャケット、カーゴパンツ、ワークベスト、ワークグローブが登場し、2026年初旬には半袖ポロシャツ、Tシャツも加わる予定です。

PW-3041G ワークジャケット

価格：8,800円(税込)

サイズ：M・L・LL・3L

カラー：ブラック、シルバー

ヒロミさんがワークウエアに求める“動きやすさ”を4WAYストレッチ素材で実現。

肘部分の切り替えで可動域を拡大し、ポケットの設計・配置にも工夫を凝らして収納性と利便性を高めています。

左腕にはHiromi factoryとPUMA WORKWEARのロゴを配し、モータースポーツのテイストを取り入れたデザインが特徴です。

PW-3045G カーゴパンツ

価格：7,700円(税込)

サイズ：M・L・LL・3L

カラー：ブラック、シルバー

“ポケットは大きすぎない方がよい”というヒロミさんの意見を反映したカーゴパンツ。

ワークジャケットと同様の4WAYストレッチ素材とウエストゴムにより、快適なフィット感と動きやすさを実現しています。

マットラバーのロゴがアクセントになっています。

PW-3012G ワークベスト

価格：6,600円(税込)

サイズ：M・L

カラー：ブラック

“ベストは色々なものが入るようにしたい”というヒロミさんの実体験に基づき、大小6個のポケットを配置した機能的なベスト。

肩ベルトやサイドの面ファスナーでフィット感を高められます。

ロゴをダイナミックに配置した、遊び心のあるデザインも魅力です。

PGH-350 RacingPro ワークグローブ

価格：オープン価格

サイズ：M・L・XL

カラー：蛍光イエロー、ネイビー

立体湾曲の3D構造で手にしっかりフィットするワークグローブ。

精悍なネイビーと遊び心のある蛍光イエローの2色展開で、手元に鮮やかな個性を添えます。

現場で働く人々が誇りを持って着られる、スタイルと機能性を兼ね備えたワークギア。

ヒロミさんのこだわりが詰まったコラボレーションアイテムで、仕事のモチベーションもアップしそうです。

ユニワールド PUMA.AT WORK.の「ヒロミ コラボレーション ワークギア」の紹介でした。

