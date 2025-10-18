◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース―ブルワーズ（2025年10月17日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。初回の第1打席で今ポストシーズン（PS）3本目となる先頭打者本塁打を放ち、投打の活躍にネット上では驚きの声が寄せられた。

初回、投手として先頭・チュラングを四球で出したが、後続を3者連続三振に仕留め、盤石の立ち上がりで本拠を沸かせた。

慌ただしく打席の準備に入ると、相手先発左腕・キンタナとの対戦でフルカウントからの6球目、スラーブを完璧に捉え、右翼席へ先頭打者アーチ。打球速度116.5マイル（打球速度約187.4キロ）、打球飛距離446フィート（約135.9メートル）、打球角度29度を計測した。

投打での大活躍にネット上では「大谷翔平さんさずかにやりすぎ」「バケモノすぎる」「二刀流エグすぎますって」「大谷の主人公感ハンパない」「大谷翔平怪物すぎる」「本調子になってきた〜」「漫画の域とかはとうに超えてる」と、さまざまなコメントが寄せられた。