リアルに笑えないエピソード。さらば青春の光の森田哲矢が10月17日、「パーラーカチ盛りABEMA店」に出演し、仲良し芸人のクズ行動を暴露した。

【映像】共演女性がドン引きした表情

この日はザ・ギースの尾関高文とお見送り芸人しんいちがVTRで登場。森田らは宮城県・マルハン名取店で行われた2人のパチンコ実戦をスタジオで見守った。番組冒頭、2人とさらば青春の光とは、仲がいいと紹介されると、森田は「ホント、2文字で言うとクズです」と即答。共演の見取り図・盛山晋太郎が「尾関さんもクズなの？しんいちクズはもちろん分かるけど」と確認する中、森田の相方・東ブクロも「いや、そうよ」と頷いた。

森田は「ザ・ギースとラブレターズがツーマン（ライブ）みたいなものを1カ月くらいでやっている。そこに大竹まことさんが来て、小遣いをくれた」と発言。「その時に、尾関さんに小遣いを渡した。『みんなにこれ、配っといて』と」と述べ、「それをナイナイ（自分の懐に入れた）した」と告げた。

このエピソードには盛山も「やばっ！しっかりクズ」と仰天。共演のパチンコライター・森本レオ子も「めっちゃ嫌」とドン引きすると、森田は「『出せ！』となって3万円出したが、ホンマは5万円もらってた」とも付け加え、さらに共演者たちを呆れさせる場面もあった。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）

