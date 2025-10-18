◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース―ブルワーズ（2025年10月17日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。初回の第1打席で今ポストシーズン（PS）3本目となる8試合ぶりの本塁打を放った。

投手が先頭打者本塁打を放ったのはレギュラーシーズン、ポストシーズン含めMLB史上初の偉業で、PSで投手が本塁打を打ったのも球団史上初となった。

様々な記録が詰まった記念球をゲットしたのは右翼席で観戦していたランディ・ジョンソンさん（27）だった。通算303勝、5度のサイ・ヤング賞を受賞し、米国野球殿堂入りも果たした“レジェンド”と同じ名を持つジョンソンさんは「今でも信じられないよ。打球がバットから出た瞬間に、こっちに来るってわかったんだ。チャンスだと思ってジャンプして、グラブを出した。まだ手が震えてる。ホント興奮してるよ」とまくし立てる。

地元出身で「物心ついたときからずっと」ドジャースファンで、職業は「ドジャースの試合に来ることさ」と“アメリカン・ジョーク”も披露。「ショウヘイの大ファンだよ。毎年MVPだと思ってる」と興奮冷めやらず、ホームラン球についてはオークションにかければ、大金ゲットの可能性もあるが「わかってるけど、それでも取っておく」と力強く言い切った。