41ºÐ¤Ç½Ð»º¡¦¤Ï¤·¤Î¤¨¤ß¡Ê51¡Ë¡¢Ä¹½÷¤Î10ºÐÃÂÀ¸Æü¤Ë´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³« ¡Ö¤ªÌÜ¡¹¥Ñ¥Ã¥Á¥ê¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ï¤·¤Î¤¨¤ß¡Ê51¡Ë¤¬16Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¤¬10ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤Ï¤·¤Î¤¨¤ß¡¢¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÏÃÂê¡¦Ä¹½÷¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤Ï¤·¤Î¤Ï2009Ç¯1·î1Æü¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹ËÅç¶¿ÂÀÏº¡Ê52¡Ë¤È·ëº§¡£2015Ç¯10·î16Æü¡¢41ºÐ¤Î¤È¤¤ËÄ¹½÷¡¦¤ª¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ö¥í¥°¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤ª¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø±à¤Çº½Í·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¸å¤í»Ñ¤Ï¡¢¤¨¤ß¤µ¤ó¤Ë¤è¤¯»÷¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¸ý¸µ¤¬¤¨¤ß¤µ¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê!!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ä¹½÷¡¦¤ª¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡2025Ç¯10·î16Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó¤¬10ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡Ö¼Ì¿¿¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀ®Ä¹¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ØÎ¥Æý¿©ÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¡Á¤¤¡ª¥ß¥ë¥¯¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡Á¡ª¡Ù¤Î´é¡£¤Ê¤¼¤«¥×¥ó¥×¥ó¡ªÅÜ¤Ã¤Æ¤ë´é¡£¡Ø¤³¤Î¥Û¥Ã¥Ú¤¬²Ä°¦¤¤¤Î¤è¤Í¡Á¡Ù¤ÈÊú¤¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î´é¡£¡Ø¤Á¤Á¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤!?¡Ù¤Î´é¡£¡Ø¤ï¤¿¤·¡¢2ºÐ¡ª¡Ù¤È¡¢½é¤á¤Æ2ºÐ¤Î»Ø¤ò¤Ç¤¤¿½Ö´Ö¤Î´é¡£¤¤ç¤¦¤Ï¡¢¤ª¤Ï¤Ê¤¬µ¯¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¡Ø¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¤ª¤Ï¤Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Ï¤Ï¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤È¤Æ¤âË¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢°ì½ï¤Ë°ìÊâ°ìÊâ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡Ä¡£¤ª¤Ï¤Ê¤é¤·¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤é¤·¤¯¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤â¡¢ÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤ä¤¤¤È¤³¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤È¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÌÜ¡¹¥Ñ¥Ã¥Á¥ê¤Î¤ª¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢´¶³´¤Ë¤Õ¤±¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á¤Î°ì¸À¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë