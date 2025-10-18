WEST. 笑いあり涙ありの“激エモ空間” 重岡大毅はまさかの逆ギレ「面白くしてって言われてませんけど!?」
7人組グループ・WEST.が出演する18日放送のABCテレビ『リア突WEST.レボリューション』（毎週土曜 深夜0：00※関西ローカル）は「レボリューションな協会紹介協会」特別企画「笑いと涙の協会スペシャル」を2週にわたって届ける。
【番組カット】キュートにOKポーズ！笑顔を見せる重岡大毅
普段はメンバーがコンビを組んで協会の活動を訪ね、その内容を体験するなど対決（!?）しているが、今回はWEST.全員がそろったスタジオに協会の方々を招いて“激エモ空間”を作り出す。
最初に招いたのは「だじゃれは世界を救う！」をコンセプトに活動している「日本だじゃれ活用協会」の人々。のっけからだじゃれを連発する会長から「ダジャレペーパーテスト」を出題され、「初の座学じゃない？」と胸躍らせながらも、「スタジオで7人でやるときは何かが起きる…」と身構える。「ホンマのテストみたいに静かになった！」と自分たちでも驚くほど全員真剣に取り組む7人。
採点係を担う協会の人々から会長へ「面白くなくても（点数を）入れていいですか？」と確認する声を耳ざとく聞きつけた重岡大毅は、「面白くしてって言われてませんけど!?」とバラエティーにあるまじき（？）と逆ギレを見せる。
いざテスト結果発表になると、「実際にやって見せないと伝わらない」と自分が考えたダジャレを次々と演じていくメンバーたち。その結果、思わぬメンバーが最下位に沈む。テストの後も過酷な（？）訓練で“だじゃれ力”をつけたWEST.の7人。大いに笑った後は、一転して大いに泣く時間へ。
次に「全米感涙協会」の方々が繰り出すあの手この手に揺さぶられるWEST.。涙腺にも変化が訪れるが、まさかのアノ人の登場で思わぬ方向に進んでいく。 果たしてWEST.はだじゃれで世界を救えたのか。そして彼らの涙の行方はどこなのか。
なお、TVerで見逃し配信のほか、Prime Videoでは地上波放送に未公開シーンや反省会アフタートークなどの特典映像を加えた特別版を見放題独占配信。
【番組カット】キュートにOKポーズ！笑顔を見せる重岡大毅
普段はメンバーがコンビを組んで協会の活動を訪ね、その内容を体験するなど対決（!?）しているが、今回はWEST.全員がそろったスタジオに協会の方々を招いて“激エモ空間”を作り出す。
採点係を担う協会の人々から会長へ「面白くなくても（点数を）入れていいですか？」と確認する声を耳ざとく聞きつけた重岡大毅は、「面白くしてって言われてませんけど!?」とバラエティーにあるまじき（？）と逆ギレを見せる。
いざテスト結果発表になると、「実際にやって見せないと伝わらない」と自分が考えたダジャレを次々と演じていくメンバーたち。その結果、思わぬメンバーが最下位に沈む。テストの後も過酷な（？）訓練で“だじゃれ力”をつけたWEST.の7人。大いに笑った後は、一転して大いに泣く時間へ。
次に「全米感涙協会」の方々が繰り出すあの手この手に揺さぶられるWEST.。涙腺にも変化が訪れるが、まさかのアノ人の登場で思わぬ方向に進んでいく。 果たしてWEST.はだじゃれで世界を救えたのか。そして彼らの涙の行方はどこなのか。
なお、TVerで見逃し配信のほか、Prime Videoでは地上波放送に未公開シーンや反省会アフタートークなどの特典映像を加えた特別版を見放題独占配信。