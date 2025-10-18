

急成長するインド

【写真】久々に歩いたインドが別物だった

最近、インドの情報や報道が新聞や雑誌で目立つようになってきている。この10月14日、国際通貨基金（IMF）が26年のインドのGDP（国内総生産）が4兆5056億ドルとなり、日本の4兆4636億ドルを抜いて世界第4位になるという予測を発表した。日本は、ついに世界第5位に滑り落ちることになる。実際に最近のインドは、2024年（2024年4月〜2025年3月）の経済成長率は実質で「6.5%」となり、直近の2025年4〜6月期も前年同期比「7.8%」増となった。

アメリカのトランプ政権によってロシア制裁のあおりを受け、関税率50%をかけられるなど揺れている部分もあるが、インド経済の成長は急ピッチで進んでいるように見える。とりわけ、高速道路の開通や都市部の地下鉄の整備、さらに日本の新幹線も参加している高速鉄道網の構築など、インフラの近代化が話題になっている。

筆者は1980年代にインドに滞在したことがあるが、経済発展とは程遠い記憶しかない。貧困がはびこる混乱と喧騒のインドがどう変わってきたのか。経済大国への道を歩み始めた、変わりつつあるインドを垣間見ようと9月末から訪れてみた。

高速道路、地下鉄など飛躍的に進行する交通インフラ

まず驚いたのが、交通インフラの整備状況が着実に進んでいたことだ。2023年2月に開通したとされるニューデリーとジャイプール近郊のラルソトを結ぶ高速道路は、渋滞のない快適な高速道路となっていた。この高速道路は、首都ニューデリーと商業都市ムンバイ間、1386kmを結ぶ幹線道路となり、2027年8月には開通する予定ともいわれている。





さらに、日本の新幹線の技術が導入されることに決まったムンバイとアーメダバードを結ぶ高速鉄道は、JR東日本が開発中のE10系車両が導入されることが決まっており、日本のE3系、E5系車両の無償譲渡など実質的な資金援助とともに、現在工事が進行中だ。土地の収容に手間取り、予定よりだいぶ遅れてはいるものの、インドの主要都市を結ぶ高速鉄道網として、その完成が待たれている。

かつてのインドで鉄道といえば、列車の屋根にまで人が乗り込むすさまじい混雑と混乱の象徴だった。そこに新幹線の車両が走る時代になったわけだ。

一方、この10月8日にはインドで最大級となる新国際空港がムンバイで開港している。新国際空港の開設に合わせて、ムンバイを南北に縦断する地下鉄「ムンバイメトロ3号線」も全線開通している。新国際空港は年間2000万人の利用客を見込んでいるが、今後、4つのターミナルを整備し、滑走路も2本に拡大。年間9000万人の利用客を目指す大型空港になる。全線開通した地下鉄ムンバイメトロ3号線は総延長34km、街の南北を27駅で結ぶことになっている。

ムンバイ以外でも、都市部では地下鉄の整備が至るところで進んでいる。ニューデリーや観光都市のジャイプールやアグラでも急ピッチで工事が進められており、メトロが市民の主要な移動手段になりつつある。





インドといえば、けたたましい警笛を鳴らして走るオートリキシャが有名だが、現在ではUberで呼ぶこともでき、街には電動リキシャも多数走っている。Uberタクシーも数多く目撃される。面倒な料金交渉が必要なタクシーやリキシャは現在でも健在だが、スマホひとつで呼べる時代になっている。IT立国ともいわれるインドでは、街の至るところでWi-Fiの電波が拾えて、時代の移り変わりを感じる。

時価総額が100億ドルを超える企業が120社

与党・インド人民党（BJP）を率いるナレンドラ・モディ首相の人気も堅調だ。過去2期、10年にわたってインドを率いてきた。これまでの政治家と違って汚職とはかけ離れた人物として高い支持率を維持している。

2024年6月に行われた選挙でBJPは過半数を取れなかったものの、最近のインドの急成長はモディ首相の功績といっていいだろう。500ルピー以上の紙幣を廃止する政策を、発表と同時に実施して、地下経済に眠る資金の一掃やマネーロンダリング、偽造紙幣の撲滅を断行した。これまでの政治家とは明らかに一線を画した革新的な政治を実現させてきたといっていいだろう。

こうしたインド経済の革新は国際的にも認められつつある。今年8月には大手格付け会社のS&Pグローバル・レーティングが、インド国債の格付けを「トリプルBマイナス」から「トリプルB」に引き上げた。18年ぶりのインド国債格上げであり、海外からの資金流入が進んでいる。

株式市場も今年8月までは堅調に推移しており、インドの大手企業の中で、時価総額が100億ドル（約1.5兆円）を超える企業の数が120社となり、日本企業の127社に並びつつある（「インド株ヒット『メジャー』入り」2025年6月26日、日経新聞朝刊）。





急速に冷え込む米印関係、関税率50%の衝撃＋ビザショック

2026年には日本を抜いて世界第4位の経済大国になろうとしているインドだが、懸念材料も数多くある。その最たるものが、トランプ米大統領によるインドの関税率引き上げだろう。インドからの輸入品に対して一律50%に引き上げるという政策だ。

ロシアからの原油を輸入しているという理由だが、ロシアから大量の原油を輸入しているはずの中国に対してはおとがめなし。インドが苦境に立たされていることは間違いない。直後に、モディ首相は「インドの農業生産者や酪農者、漁業者の生活や利益を決して犠牲にしない」と宣言して、あくまでもアメリカの言いなりにはならない姿勢を見せている。

さらに、もうひとつの問題がアメリカのビザの問題だ。トランプ政権が打ち出した、専門技能を持つ外国人労働者向けの「H-1B」ビザに対して、1人当たり10万ドル（約1500万円）の手数料を課すと発表したのだ。このビザの取得者の「7割」はインド人だといわれており、海外に出稼ぎに出ているインドのIT技術者は相当数に上るといわれている。外貨収入の3%超に相当する収益になっているとも指摘されている。

トランプ政権は、H-1Bビザの発給を大量に申請している企業に書簡を送り、H-1Bが必要な外国人専門職をなぜ雇用するのか、その詳細を説明するように求めている。インドのIT関連業者にとっては大きなダメージになる可能性がある。

こうしたアメリカの圧力に対して両国の関係は急激に悪化しており、場合によっては世界経済全体に大きな影響をもたらすと指摘されている。とりわけ、農業大国であるインドの状況は、トランプ大統領の思惑とは大きくかけ離れたものといえる。

確かに、インドは輸入産品に平均「39%」の関税をかけているが、インドにとって長年の課題であった農業の近代化のためには高い関税率で農業生産者を守ることが不可欠だ。実際に、今回のインド訪問で目についたひとつが、インド農業の近代化だ。機械化が進み、広大な農地が整備されつつある。

アメリカの経済紙『ウォール・ストリート・ジャーナル』も、8月28日の配信「【オピニオン】米国をも上回るインド農業の影響力」で次のように指摘している。「過去50年間で、インドは食料自給に苦労していた国から農業大国へと変わった。世界最大のコメの生産・輸出国であり、牛乳や、ひよこ豆などの豆類の生産も世界一だ。小麦と綿花の生産は中国に次いで2位、さとうきび生産はブラジルに次ぐ2位となっている」「インドの国内総生産（GDP）に農業が占める割合は約16%にとどまるが、農業者が労働人口の半分近くを占めるため、政府は彼らの対応に慎重になっている」。

こうしたインドのアメリカに対する抵抗は、通貨のルピー安となって現れている。アジア通貨の中でも、日本の円以上に売られており、対ドルのインドルピーは過去最安値圏で推移している。将来的なインフレが心配になるレベルといっていいかもしれない。

最近になって、トランプ大統領が一方的に「インドはロシアから原油を輸入しないと約束した」と主張しているが、先行きは不透明だ。

世界最大の人口大国、インドは中国とは異なる道を歩む？

現在のインドの都市部の姿は、ある意味で、中国の四半世紀前に似ているのかもしれない。上海や北京に高層ビルが乱立し、急速に成長した時期だ。もっとも、その後の中国は人口抑制政策を継続したために、若者の人口が少なくなり経済成長に歯止めがかかってしまった。

その点、インドは宗教上の理由などから、人口抑制政策には積極的ではない。実際にインドの平均年齢は「28歳」（2025年、国連）であり、中国の40歳（同）、日本の49歳（同）と比較して若者人口が多い。人口も、国連の推計では2023年4月末に14億2577万人となり中国を抜いた。

街の中にはスマホを持つ若者であふれており、婚活アプリで結婚相手を探すことが常識になっているといわれる。14億の人口を抱えるインドが生まれ変われた背景には、たった1人の政治家の力が大きいともいわれている。モディ首相の人気は、とりわけ農村部で強い。ロシアへの対応に追われるドイツを抜いて、インドがGDPで世界第3位になるのも時間の問題だろう。

もう一つ、忘れてはならないのは安全保障の問題だ。日本、アメリカ、オーストラリア、インドで構成される「Quad（クアッド）」が順調に機能していけば、中国に対する大きな抑止力となるはずだった。目先のことにしか興味のないトランプ政権は、長期的戦略は二の次のようだ。現在、インドはトランプ政権による50%の関税への対策として、9月22日から消費税に相当する「物品・サービス税（GST）」の税率を引き下げて、4段階あった税制を5%と18%の2つに簡素化するなど、消費の活性化に動いている。

コカ・コーラやマクドナルドも国民の間に浸透

1980年代に見たインドは、コカ・コーラの営業も拒絶し、自動車も国産の「TATA」中心で、自給自足的な国家という要素が強く残っていた。その後、中国のグローバル化などの影響を受けて、インドにも多種多様な車が入り、コカ・コーラやマクドナルドも国民の間に浸透している。かつて、インドにはカースト制度が根強く残っていた。最近はあまり意識されなくなったといわれているとはいえ、依然として貧富の差は激しい。デリーでも道路の脇に布団を敷いて、一家が暮らしているホームレスが数多く存在している。

インフラが整備され、国民の半分といわれる農業生産者が、他の産業にスムーズに移行することができれば、インドもまた経済大国として成長を続けられるはずだ。いずれにしても、混沌と喧騒の中にあった国家が、優れた政治家の誕生などで大きく生まれ変わりつつある姿を見た気がする。少なくとも、日本にはない活況があり、成長の可能性にあふれていた。

（岩崎 博充 ： 経済ジャーナリスト）