入場無料の「日比谷シネマフェスティバル 2025」に行ってきた！気になる混雑状況や会場の様子を徹底レポするよ
10月も半ばに差し掛かり、外でのんびり過ごしたくなる季節になってきましたね。
そんな今の季節にぴったりなのが、「日比谷シネマフェスティバル 2025」。
外の空気を感じながら、くつろいで映画を楽しめる野外シネマイベントです。
さっそくisutaエディターが実際に行ってきたので、会場の様子や混雑状況をたっぷりレポートしていきます！
日比谷シネマフェスティバル2025 / 東京ミッドタウン日比谷
2025年10月10日（金）〜26日（日）の期間、東京ミッドタウン日比谷にて開催中の「日比谷シネマフェスティバル 2025」。
今年で8回目となる「日比谷シネマフェスティバル」は、“新しい映画の楽しみ方”を体験できる屋外上映イベントです。
「ながらシネマ」をテーマに、飲食を楽しみながら、友人と語らいながら、ピクニック気分でくつろぎながらなど、自由なスタイルで映画を満喫できちゃいます！
上映スケジュールは写真の通り。世界的ヒット作から最近の邦画まで、ジャンルを超えて幅広い作品が揃っています。
気になる映画がある人は、公式サイトで上映時間をチェックしてくださいね。
当日の混雑状況や会場の様子は？
エディターは、10月12日（日）13時〜の『ハリー・ポッターと死の秘宝 Part1 / Part2』の2本を続けて鑑賞しました。
日曜日ということもあり、混雑を予想して1時間45分ほど前に現地へ。
前方の芝生エリアには、リクライニングチェアが25席ほど並んでおり、すでに8割ほどが埋まっている状態でした…！
その後ろにもイスが多く用意されていて、到着時はまだ余裕がありましたが、1時間前を切る頃にはほとんど満席になっていました。
上映直前には、さらに後ろの階段部分までびっしりに。
前方でゆったり観たい人は、2時間前に会場に到着するのがおすすめですよ。（※ナイトスクリーン時、リクライニングチェアのみ事前予約制）
ふと足を止めて階段から映画を眺める人もいれば、レジャーシートを持ってきて、ピクニック気分で映画を楽しむ人の姿も。
誰でも自由なスタイルで鑑賞できるのが、「日比谷シネマフェスティバル」の魅力です◎
無料でキャラメルポップコーンがもらえるよ
さらに、上映時間の10分ほど前になると、無料でキャラメルポップコーンがもらえちゃいます！
特に条件はなく、前方のテントに行けば誰でもOK◎ 数量限定だから、なくなる前に早めにゲットしてくださいね。
また、飲食の持ち込みも可能！近くのカフェやレストランでテイクアウトしたり、コンビニでお菓子を買ったりして、“食べながら”映画を楽しむのもおすすめですよ。
しっかり防寒対策してね
エディターが訪れた日は、最高気温が24℃と比較的暖かい1日でしたが、日が暮れると少し肌寒く感じました。
「日比谷シネマフェスティバル」に行く際は、上着やブランケットを持って、しっかり防寒対策をしてくださいね。
日比谷シネマフェスティバル 2025
開催期間：2025年10月10日（金）〜26日（日）
場所：東京ミッドタウン日比谷（東京都千代田区有楽町1丁目1-2）
入場料：無料
公式HP：https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/hibiya-cinema-festival/
