菊地亜美の父・まさかの“CMスター”に？ 「お父さんイケメン」「こりゃ売れるわ」中尾明慶との共演も判明
タレントの菊地亜美（35）が、17日放送のフジテレビ系バラエティー『酒のツマミになる話』（毎週金曜 後9：58）に出演した。
【写真】「素敵な写真〜！」お宮参りで娘2人＆夫との家族ショットを公開した菊地亜美
退職後、北海道から東京へ移住し「エキストラ事務所に入った」と報告してきたという菊地の父。そこから多くのCMやドラマの出演しているようで「すごい出始めた。CMを一個見てもらいたい」とスタジオのゲストたちに菊地の父が出演しているCMを公開した。
すると、ゲストで俳優の中尾明慶と共演していたことが判明。「え〜！後ろにいるわ！」「お父さんイケメン」「こりゃ売れるわ」と、まさかの展開にスタジオは大盛り上がり。
MCの千鳥・大悟が「来月あたりUber Eats でいいんじゃない？」と発言すると「それがね、もうすでにUberEatsのCMに出てる」と菊地が告白。UberEatsのCMに出演中の中尾は「やばいな。僕のポジション危うくなってきた」と危機を感じたようで、スタジオは大爆笑となった。
