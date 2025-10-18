高田夏帆、幼少期ショット公開「ずっと可愛い」「今と変わらない」の声
【モデルプレス＝2025/10/18】女優の高田夏帆が10月16日、自身のInstagramを更新。幼少期の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】高田夏帆「面影ある」と話題の幼少期ショット
高田は「『小さい頃は、神様がいて』 今夜22：00〜第2話放送です」と、出演しているフジテレビ系木曜劇場「小さい頃は、神様がいて」（毎週木曜よる10時〜）になぞらえ、自身の幼い頃の写真を投稿。段ボール箱の中に座り笑顔で草を滑り降りる姿や、アイスクリームを手に持ち水色の水着を着てポーズを決める姿、遊具に乗って遊ぶ姿やスキーをする姿などが投稿された。
この投稿に「写真から夏帆ちゃんの元気さが伝わる」「チビ夏帆ちゃん可愛い」「愛嬌のあるお顔」「今と変わらない」「ずっと可愛い」「面影ある」などコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
