4人組ロックバンド「レトロリロン」が18日、公式X（旧ツイッター）を更新し、メンバーの体調不良により、この日、福島県あづま総合運動公園で行われる音楽フェスへの出演をキャンセルすることを発表した。

「2025年10月18日（土）LIVE AZUMA 2025 レトロリロン出演キャンセルのお知らせ」と出演キャンセルを報告。「ライブを楽しみにしてくださっていた皆様、直前のご報告となり大変申し訳ございません」と謝罪した。

文書も投稿し、「この度、涼音 (Vo/Ag) の体調不良より、下記公演への出演をキャンセルさせていただくこととなりました。10月18日(土)LIVE AZUMA 2025」とボーカルの涼音の体調不良が理由であると説明。

出演キャンセルによる払い戻しはないとし、「楽しみにしてくださっていた皆さま、 並びにイベント関係者の皆さまには、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」と重ねて謝罪した。

「涼音は回復に向けて療養に専念させていただいております」とも明かし、「万全の状態でまた皆さまにお会いできるように努めて参りますので、 何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます」と理解を求めた。