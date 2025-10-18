鳥取県の関西本部大阪・関西万博課は10月17日、公式Ｘを更新。26日に鳥取砂丘で開催するハロウィンイベントに大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」がゲスト出演することを発表しました。



【写真】「急なんで難しいですよね」→「ミャクミャク行きますよ」

「また会える」「フッ軽」ファン歓喜

同県は「すごい急なんですけど、10月26日鳥取砂丘にミャクミャク様来これないですかね？」「やっぱ、急なんで難しいですよね〜」とダメ元でオファーしたところ、万博協会は「ミャクミャク行きますよ」と快諾。



ミャクミャクは26日午後、仮装パレードのゴール地点で参加者を出迎えたあと、写真撮影会に登場予定。同県では整理券の配布を検討中です。



SNS上では「やった！またミャクミャクに会える」「フッ軽だなあ」「このスピード感」「大忙し」「鳥取、盛り上がりそう」「ミャク様効果大きい」などの声が上がっています。



ミャクミャクは万博閉幕後も大忙し。



閉幕後にもかかわらず、大阪と京都ではオフィシャルポップアップストアが7カ所にオープンするほか、18日には大丸東京店でツーショット撮影会も。



熊本県のPRキャラクター「くまモン」のサクセスストーリーを重ねる人もおり、ネット上では「くまモンみたいなフットワークの軽さがいい」「ミャクミャクにくまモン人気を感じる」「くまモンを超えるキャラクターになったかも」といった声もありました。