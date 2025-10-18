【bb.q オリーブチキン】ハロウィン限定♡本格韓国チキンを楽しむ「ハロウィンチキンボックス」登場！

本格韓国チキンブランド【bb.q オリーブチキン】から、ハロウィンを盛り上げる限定メニューが登場します♡2025年10月16日（木）～10月31日（金）までの期間限定で発売される「ハロウィンチキンボックス」は、人気の骨なし黄金フライドチキンやヤンニョムチキン、チキンフィンガーなどをたっぷり詰め込んだ特別セット。家族や友人とのハロウィンパーティーをより楽しくしてくれる、お得でボリューム満点のチキンボックスです♪

bb.q オリーブチキンの「ハロウィンチキンボックス」が登場！

韓国No.1フライドチキンブランド【bb.q オリーブチキン】から登場する「ハロウィンチキンボックス」（2,590円税込）は、サクサク衣の「骨なし黄金フライドチキン」（4ピース）、甘辛ダレがクセになる「骨なしモモヤンニョムチキン」（4ピース）、そして国産ササミを使用した「チキンフィンガー」（12本）を詰め合わせた豪華セット。

さらに、フライドポテト（L）とディップソース5種も付いており、ボリュームたっぷりです。

単品積み上げ価格3,260円（税込）相当のところ、670円おトクな2,590円（税込）で楽しめるのも魅力♡

ハロウィンを彩るお得で楽しいチキンタイム♪

この限定ボックスは、ハロウィンパーティーや家族の食卓にぴったり。お子さまも食べやすい骨なしタイプで、シェアにも最適です。

サクサク＆ジューシーなチキンはもちろん、ヤンニョムのピリ辛や黄金フライドの香ばしさが食欲をそそります。

自宅での映画鑑賞会や友人同士の集まりにもうれしい内容。オレンジやブラックのテーブルデコレーションと合わせれば、手軽にハロウィン気分が楽しめます♪

ガリガリ君×ポケモンが夢のコラボ♡数量限定パッケージが登場！

【販売情報】ハロウィン限定セットを見逃さないで！

価格：2,590円（税込）

販売期間：2025年10月16日（木）～10月31日（金）

内容：骨なしモモ黄金フライドチキン（4ピース）、骨なしモモヤンニョムチキン（4ピース）、チキンフィンガー（12本）、ポテト（L）、ディップソース5種

お得情報：単品積み上げ価格3,260円相当 → 670円おトク♪

ハロウィンの主役は♡bb.q オリーブチキンで決まり！

香ばしい衣にジューシーなお肉、ピリ辛ソースがクセになる【bb.q オリーブチキン】のチキンボックスは、ハロウィンのテーブルを華やかに彩ること間違いなし。

期間限定の特別セットで、おうちパーティーがもっと楽しくなるはず。今年のハロウィンは、笑顔あふれるチキンタイムを♡