犬が必死の形相でざるそうめん強奪！口にくわえギョロ目「本気すぎ」「ガチ食いｗ」「わんこ蕎麦ってこれか〜」
「お、おい。どろぼーってレベルぢゃねーぞ」
そんな、事件を予感させるコメントとともに投稿された1枚の写真が爆笑を誘っています。写っているのは、愛犬「玉緒」さん（5歳・女の子）です。
ざるにあげたそうめんにかぶりつき、そのまま後ずさりした玉緒さん。ギョロッと目をむき、そうめんをくわえて去ろうとするその表情からは、「1本も逃すまい」という強い気迫が伝わってきます。
まるで漫画のワンシーンを切り取ったような光景に、27万件超の“いいね”が殺到。このあと、一体どうなったのでしょうか。飼い主のXユーザー・えちごやとちわわさん（@echigoyamoke）にお話を伺いました。
予想外すぎる“犯行”の一部始終とは
ーー撮影時の状況を教えてください。
「夕食のそうめんの準備ができたので玉緒さんに見せびらかしている様子を撮影しようと、そうめんの入ったザルを近づけた途端にコレです」
ーーこの光景を見た感想は？
「まさか、こんなにがっつり持っていくとは…でしょうか」
ーーこのあと、どうなりましたか。
「半分は取り返しましたｗ」
ーー玉緒さんは、どのような性格のわんちゃんですか。
「食べることが大好きなチワワです。姉犬のヲトコさん（11歳）のごはんも盗み食いして、いつも怒られています」
リプ欄は驚きと爆笑の声が相次ぎました。
「無我夢中かな」
「マーライオン！」
「コレは本気だ！！」
「このお顔！！ 最高」
「ガッツリ持ってってる」
「わんこ蕎麦ってこれか〜」
「すべてを食べ尽くす勢い！」
「ガチ食いw 全部食べられちゃう」
「見事な食いっぷりで感服しましたぞ…」
「玉緒さんの口は四次元ポケット！！」
