外交部の林剣報道官は10月17日の定例記者会見で、日本の村山富市元首相の逝去に対し深い哀悼の意を表し、遺族に心からの弔意を示しました。

林報道官は「村山先生は中国人民の古き友人であり、長年にわたり中日友好のために尽力された。1995年5月の訪中時には盧溝橋と中国人民抗日戦争記念館を訪れ、『歴史を直視し、日中友好、永久の平和を祈る』との揮毫を残された。村山先生は同年8月15日、日本無条件降伏から50周年に際して発表した談話の中で、日本の植民地支配と侵略に対して深い反省の意を表し、戦争被害国に謝罪された。村山先生は正義感に富む政治家であり、中日友好のために尽くした功績は永遠に記憶される」と述べました。

林報道官はさらに、「今年は中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年に当たる。『村山談話』は、日本政府が過去の侵略と植民の歴史について、アジア諸国民および国際社会に対して表明した厳粛な表明と約束であり、（日本は）厳守すべきだ。日本側が侵略の歴史を正視し反省し、平和発展の道を堅持し、実際の行動でアジアの隣国と国際社会に信頼され、中国とともに新時代にふさわしい建設的で安定した中日関係の構築を推進することを希望する」と強調しました。（提供/CRI）