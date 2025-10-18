サンリオキャラクターズ×ユニクロ「UT」がコラボ！ バーシティスタイルのルームウェアなど展開へ
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、11月下旬から、人気のサンリオキャラクターズとバーシティをテーマにしたコレクションを、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】シナモロールやポチャッコのデザインもオシャレ！ 商品一覧
■ホリデーにぴったり
今回登場するのは、トレンドのバーシティスタイルをテーマに、サンリオキャラクターズたちとロゴをアクセントにしたホリデー気分を盛り上げるコレクション。
ラインナップには全4種類の「ラウンジセット」が展開され、ハローキティとタイニーチャムの友情を感じるロゴをはじめ、シナモロール、タキシードサム、ポチャッコの元気な姿を描いたデザインがそろう。
いずれも、綿100％のチェック柄パンツが付属した、リラックス感たっぷりなアイテムだ。
また、足元のアクセントに最適な「ヒートテックソックス」4種と、キッズ向けのルームウェア「フリースセット」3種も用意。おうち時間が楽しくなるコレクションとなっている。
