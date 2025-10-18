歌手の小柳ルミ子（73）が、生放送終了後に体調を崩していたことを明かした。

【映像】生放送前楽屋で待機する小柳ルミ子

2025年7月22日、仕事現場に連れて行くなど溺愛していた愛犬のルルが、突然天国に旅立ったことをブログで報告していた小柳。9月25日の更新では、ルルと別れてから人生で初めて通い始めたという心療内科に行ったことを明かしていた。

10月13日の更新でも心療内科に行ったことを報告。「きのうも食べるのを忘れてました おなかも空かないし、食べる欲が無くなってしまったんですね あんなに大食漢だった私がこんなに食欲が無くなるなんてね」とつづっていた。

小柳ルミ子「心臓が壊れ死ぬかと」

17日には「生存確認」というタイトルでブログを投稿し、生放送の番組に出演後、体調を崩していたことを明かした小柳。

「過換気症候群…の様になってしまいこのまま心臓が壊れ、死ぬかと思いました。ご心配おかけしましたが何とか生きてます」「きょうは昼過ぎから歌番組の公開収録。責任を全う出来る様、頑張ってきます」とコメントしている。

この投稿にファンから「ルミ子さん、どうぞご無理せず、ゆっくり…ゆっくりご自愛下さい」「ルミ子さんの心が早く元気になれますように」などの声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）