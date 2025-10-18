◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦 ドジャース―ブルワーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、チームが無傷の３連勝で突破に王手をかけて迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦の本拠地・ブルワーズ戦に「１番・投手」で二刀流出場。初回、まずは投手として３三振を奪って無失点で立ち上がると、直後の打席で先制の先頭打者アーチを放った。

９月３０日（同１０月１日）のワイルドカードシリーズ第１戦、本拠地・レッズ戦で２発を放って以来９試合ぶりの一発。フルカウントからの６球目、左腕キンタナの７９・２マイル（約１２７・５キロ）スラーブを完璧に捉えると、打球速度１１６・５マイル（約１８７・５キロ）、飛距離４４６フィート（約１３６メートル）、打球角度２５度で右翼席に打ち込んだ。

ポストシーズン（ＰＳ）での先頭打者弾は自身３本目。登板日の先頭弾はＭＬＢ移籍後初、リアル二刀流弾はＰＳでは自身初のことだった。２年連続のＰＳで早くも昨年の３本塁打に並んだ。この試合に勝てば、２年連続のワールドシリーズ進出が決まる。

大谷の記念すべき本塁打をキャッチしたのは、２７歳の青年。「彼（大谷）がエンゼルスにいた頃はエンゼルスファンだったけど、ユニホームが変わっても追いかける必要がある。彼は世界一なんだから応援しないといけない」と笑顔を見せた。偶然か必然か、名前はランディ・ジョンソンさん。マリナーズなどで通算３０３勝を挙げた伝説の左腕と同姓同名だった。

ボールはキープするといい「人生で初めてのホームランボール（キャッチ）なんだ。まだ手が震えているよ」と話した。