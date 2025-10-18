長澤まさみ「感動しちゃいました」、野呂佳代「私、長澤さんに褒められた！」泣きそうに

女優・タレントの野呂佳代（41歳）が、10月16日に放送されたバラエティ番組「櫻井・有吉THE夜会」（TBS系）に出演。香港ディズニーの楽しさを伝え、長澤まさみ（38歳）から「感動しちゃいました」という言葉をもらった。



連続ドラマ「フェイクマミー」に出演している野呂佳代が、海外ひとり旅に挑戦することになり、香港ディズニーランドを満喫。野呂は元ディズニーキャストでもあったそうで、ディズニー愛に溢れたレポートを行う映像を見た後、スタジオにいたゲストの長澤まさみが「（元アイドルの）野呂さんがショーのステージに立っていた人だから、作り手の人の気持ちに寄り添ってディズニーの物語を1つ1つ大事にしているのが見えて、感動しちゃいました」と話す。



長澤の言葉に野呂が喜ぶと、スタジオから「泣かないでよ！」とツッコミ。野呂は泣きそうになりながら「私、長澤さんに褒められた！」と喜んだ。