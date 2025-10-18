アメリカ企業Impulse Spaceは2025年10月14日付で、中規模のペイロードを月面に輸送可能な無人月着陸船の開発に着手したことを発表しました。

Impulse Spaceとは

Impulse Spaceは、ある軌道から別の軌道へとペイロードを輸送する、地上でいえば「貨物を輸送するトラック」のような役割を果たす「軌道間輸送機（OTV: Orbital Transfer Vehicle）」の開発を進めている民間企業です。

創業者のTom Mueller氏は、アメリカ企業SpaceXで「Falcon 9」ロケットや「Dragon」宇宙船シリーズの推進システム開発をエンジニアとして主導した経歴があります。

設計開始から15か月で打ち上げられた同社初の宇宙機「Mira」は、2023年11月打ち上げの「LEO Express-1」、2025年1月打ち上げの「LEO Express-2」の2回のミッションで低軌道を飛行。エンジンを含む自社開発のハードウェアの実証をはじめ、軌道上物体との迅速な衝突回避マヌーバ、一緒に打ち上げられたペイロード（CubeSat）の放出などが行われています（LEO Express-2は執筆時点で継続中）。

2025年後半に打ち上げが予定されている3回目のミッション「LEO Express-3」では、アップグレード版のMiraが初飛行する予定です。搭載能力は最大300kgで、16UサイズのCubeSatディスペンサーを9基搭載可能とされています。

また、同社はより強力な能力を備えた軌道間輸送機として、キックステージ「Helios」の開発を2024年8月に表明しました。搭載能力はFalcon 9を用いる場合で静止軌道（GEO）に4トン、月遷移軌道に5.5トン、火星への遷移軌道に4.5トンとされています。

Heliosはペイロードとともに様々なロケットに搭載して運用することが想定されています。互換性のあるロケットとしてSpaceXのFalcon 9や「Falcon Heavy」をはじめ、アメリカの「New Glenn」や「Vulcan」、ヨーロッパの「Ariane 6」、さらに日本の「H3」の名前も挙げられています。初飛行は2026年末頃の予定です。

月着陸船はHeliosと組み合わせて運用

【▲ Heliosキックステージのエンジンで月へ向かうImpulse Spaceの月着陸船のCGイメージ（Credit: Impulse Space）】

【▲ Heliosキックステージから分離したImpulse Spaceの月着陸船のCGイメージ（Credit: Impulse Space）】

今回Impulse Spaceが発表した月着陸船は、Heliosと組み合わせて運用することが想定されています。月着陸船はHeliosと結合した状態で中型〜大型ロケットで打ち上げられた後、Heliosのエンジンで1週間以内に月周回軌道へ投入。Heliosの分離後に減速するための噴射を実施し、月面に向けて降下を開始します。

月着陸船の搭載能力は約3トン。2028年以降は年間最大6トン（2回の飛行）のペイロードを費用対効果の高いコストで月面に輸送できると同社は見込んでいます。

なお、アメリカ企業Blue Originが開発中の無人月着陸船「Blue Moon Mark 1」も搭載能力は3トンとされており、Impulse Spaceの月着陸船とペイロード重量で競合します。

ペイロード輸送能力のギャップを埋める必要性に言及

【▲ Heliosキックステージからの分離後に減速噴射を完了したImpulse Spaceの月着陸船のCGイメージ（Credit: Impulse Space）】

【▲ 減速噴射後に月面へ降下していくImpulse Spaceの月着陸船のCGイメージ（Credit: Impulse Space）】

Mueller氏はプレスリリースにて、月面にペイロードを輸送する現在の能力には、中規模のペイロード（0.5〜13トン）に重大なギャップがあると指摘。持続可能な拠点を月面で迅速に構築するには、近いうちに数トンクラスの搭載能力を有した着陸船が必要になると述べています。

実際に、NASA＝アメリカ航空宇宙局とCLPS（商業月輸送計画）の下で契約した民間企業が運用する月着陸船の搭載能力は1トンに届いていません（例：Firefly Aerospaceの「Blue Ghost」は月面に最大240kg、Intuitive Machinesの「Nova-C」は月面に最大130kg、ispace U.S.が開発中の「APEX 1.0」は月面に最大300kg）。

一方、アメリカが主導する有人月面探査計画「Artemis」で使用される月着陸船「HLS（有人着陸システム）」としても採用されているSpaceXの宇宙船「Starship」の搭載能力は、実に100トン以上に達します。持続的な大量輸送が確立されれば1トンあたりのコストも安くなっていくと思われますが、そもそもStarshipは開発中の段階です。

宇宙経済の繁栄には「宇宙でのプレゼンスの維持」「宇宙資源の活用」「宇宙での移動に要する経済的なコストの大幅な削減」が不可欠だと訴えるMueller氏は、月へのアクセス改善がこの3点すべてを推進すると展望を述べています。

その上で、深宇宙ミッションの拠点としての利用やヘリウム3などの資源採掘といった機会を最大限活用するには、信頼性が高く、近いうちに登場する貨物輸送能力が必要だとアピール。まずは月着陸船（およびペイロード）の月周回軌道投入までを担うHeliosの、1年ほど後に予定されている初飛行に注目です。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

