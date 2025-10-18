「箱根駅伝・予選会」（１８日、陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園）

第１０２回箱根駅伝（２６年１月２、３日）の出場権をかけたレースが行われ、４２校が１０枚の本戦切符をかけた戦いに挑んだ。予選会は各校１０〜１２人が参加し、上位１０人の合計タイムで争い、中央学院大、順大などが本戦出場権を獲得した。９位に日体大、１０位に立大が滑り込み。４年ぶり予選会となった法大が１１位でまさかの落選。１０位とはわずか１７秒差だった。１１年連続８６回目の箱根切符を逃した。過去優勝７度を誇る明大も１２位で昨年に続き２年連続で切符を逃した。専大は１３位で２年連続７３回目の出場はならなかった。

法大は直前にインフルエンザ４人発症やけが人も出るするなどアクシデントに見舞われた。５キロ、１０キロと圏内の８位で通過し、１５キロ、１７・４キロでも９位通過だったが、予選会独特の重圧の中で、最後は粘り切れなかった。１０人がゴールした順番では５番目。レースが終わった後、坪田監督は「たぶん大丈夫だろう」とコメントしていたが、まさかの１１位がコールされると、監督、選手たちは呆然と立ち尽くし、主将の花岡慶次（４年）は号泣。取材が終わると、膝から崩れ落ち、関係者の肩を借りて立ち上がっていた。

法大は２大会前の箱根本戦では総合６位。今年の箱根駅伝で１５位に終わり、３年間保持していたシード権を喪失。４年ぶりの予選会だった。レース後、坪田監督は険しい表情で「ゴールした段階で通ったと思ったので、まさか最後逆転されるているとは思わなかった。全く（気持ちの）整理が付いていない。（レース自体は）予定通りだったが、これが予選会の怖さ。このタイム差なら、普通は（本戦に）通る。今までにない落ち方」と虚空を見つめた。「記録間違えてないもんな…間違えるわけないもんな」と現実を受け止めきれない様子も。「今までの負けで１番キツい。また頑張ります。頑張れたら」と、必死に前を向いた。

１位中央学院大 １０時間３２分２３秒（３年連続２５度目）

２位順大 １０時間３２分３５秒（１５年連続６７度目）

３位山梨学院大 １０時間３２分４４秒（６年連続３９度目）

４位日大 １０時間３２分５７秒（３年連続９２度目）

５位東海大 １０時間３４分７秒（２年ぶり５２度目）

６位東農大 １０時間３４分５９秒（２年ぶり７２度目）

７位神奈川大 １０時間３６分７秒（３年連続５６度目）

８位大東大 １０時間３６分１２秒（４年連続５４度目）

９位日体大 １０時間３６分１４秒（７８年連続７８度目）

１０位立大 １０時間３６分５６秒（４年連続３１度目）

◇ ◇ ◇

１１位法大 １０時間３７分１３秒

１２位明大 １０時間３８分５４秒

１３位専大 １０時間３９分６秒