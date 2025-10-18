「箱根駅伝・予選会」（１８日、陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園）

第１０２回箱根駅伝（２６年１月２、３日）の出場権をかけたレースがスタートし、４２校が１０枚の本戦切符をかけた戦いに挑んだ。予選会は各校１０〜１２人が参加し、上位１０人の合計タイムで争い、中央学院大、順大、山梨学院大などが本戦出場権を獲得した。昨年ゴール直前でアクシデントがあり、１４位で本戦切符を逃した１９年大会優勝の名門、東海大は５位、１秒差の１１位で本戦を逃した東農大が６位で雪辱を果たした。

東海大は昨年ゴールまで残り１０メートルで悲劇の棄権となったロホマン・シュモン（４年）のしっかりと走り切り、チーム６番手の１時間３分４１秒で貢献した。両角速監督は「やってきたことをしっかり出せた」と胸をなで下ろし、「暑い時間帯をあえて避けずにやってきた。医学部のドクターとも連携して、走る前の血糖値、血圧含めてバイタルチェックをして。今朝もロホマンは計っている。去年の反省を踏まえてやってきたこと、それが大きかった」とうなずいた。

２年ぶりの本戦に向けて「この１０年間の箱根駅伝で優勝経験のある３校のうちの１つですけど、出るだけで箱根駅伝の厳しさを痛感する。まずちゃんとシード権を獲得を合言葉に強い意志を持って臨みたい」と見据えた。

１位中央学院大 １０時間３２分２３秒（３年連続２５度目）

２位順大 １０時間３２分３５秒（１５年連続６７度目）

３位山梨学院大 １０時間３２分４４秒（６年連続３９度目）

４位日大 １０時間３２分５７秒（３年連続９２度目）

５位東海大 １０時間３４分７秒（２年ぶり５２度目）

６位東農大 １０時間３４分５９秒（２年ぶり７２度目）

７位神奈川大 １０時間３６分７秒（３年連続５６度目）

８位大東大 １０時間３６分１２秒（４年連続５４度目）

９位日体大 １０時間３６分１４秒（７８年連続７８度目）

１０位立大 １０時間３６分５６秒（４年連続３１度目）

１１位法大 １０時間３７分１３秒

１２位明大 １０時間３８分５４秒

１３位専大 １０時間３９分６秒