金星導く鮮烈弾を挙げたブラジル戦から中2日…中村敬斗がスタッド・ランスで2試合連続ゴール!
[10.17 リーグ・ドゥ第10節 ロデーズ 2-2 スタッド・ランス]
スタッド・ランスの日本代表FW中村敬斗が17日、リーグ・ドゥ(フランス2部)第10節のロデーズ戦(△2-2)で今季3得点目をマークした。
先発出場した中村は0-1の前半アディショナルタイム1分、複数人が絡んだコンビネーションからMFテディ・テウマのワンタッチパスを受け、ペナルティエリア左から右足でシュート。右のサイドネットに突き刺し、同点弾を奪った。
14日のブラジル代表戦(○3-2)でも2-2とする同点ゴールを挙げ、サッカー王国に対する史上初の勝利に貢献していた中村。中2日の一戦でリーグ・ドゥ2戦連発となる今季3ゴール目を記録した。
スタッド・ランスは一時2-1と逆転したものの、終盤に追い付かれてドロー。中村はDF関根大輝とともにフル出場した。
