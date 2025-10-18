「このタイミングで…」磐田U-18の17歳MF石塚蓮歩が前倒しでプロ契約締結! 今後はトップチーム活動が中心に
ジュビロ磐田は18日、ジュビロ磐田U-18のMF石塚蓮歩(17)と17日付でプロ契約を締結したことを発表した。
磐田U-18の主将で10番の石塚は、すでに2種登録選手としてトップチームでプレーしている。3月のルヴァンカップでトップチームデビューを果たし、ここまでJ2リーグ戦1試合、ルヴァン杯1試合、天皇杯1試合に出場。2026シーズンからのトップチーム加入も内定していたが、今回のプロ契約締結に伴い、今後はトップチームでの活動が中心になる。また、磐田U-18の公式戦にも出場可能だという。
クラブ公式サイトを通じ、「このタイミングで契約していただいたことに感謝し、ジュビロ磐田のJ1昇格のために全力で闘います。応援よろしくお願いします」とコメントした。
以下、クラブ発表プロフィール
●MF石塚蓮歩
(いしづか・れあ)
■生年月日
(17歳)
■出身地
静岡県
■身長/体重
180cm/69kg
■経歴
SHONAI FC-オイスカFC-磐田U-15-磐田U-18
■コメント
「ジュビロ磐田U-18から昇格することになりました、石塚蓮歩です。
このタイミングで契約していただいたことに感謝し、ジュビロ磐田のJ1昇格のために全力で闘います。
応援よろしくお願いします。」
