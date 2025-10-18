　ジュビロ磐田は18日、ジュビロ磐田U-18のMF石塚蓮歩(17)と17日付でプロ契約を締結したことを発表した。

　磐田U-18の主将で10番の石塚は、すでに2種登録選手としてトップチームでプレーしている。3月のルヴァンカップでトップチームデビューを果たし、ここまでJ2リーグ戦1試合、ルヴァン杯1試合、天皇杯1試合に出場。2026シーズンからのトップチーム加入も内定していたが、今回のプロ契約締結に伴い、今後はトップチームでの活動が中心になる。また、磐田U-18の公式戦にも出場可能だという。

　クラブ公式サイトを通じ、「このタイミングで契約していただいたことに感謝し、ジュビロ磐田のJ1昇格のために全力で闘います。応援よろしくお願いします」とコメントした。

以下、クラブ発表プロフィール

●MF石塚蓮歩

(いしづか・れあ)

■生年月日

(17歳)

■出身地

静岡県

■身長/体重

180cm/69kg

■経歴

SHONAI FC-オイスカFC-磐田U-15-磐田U-18

■コメント

「ジュビロ磐田U-18から昇格することになりました、石塚蓮歩です。

このタイミングで契約していただいたことに感謝し、ジュビロ磐田のJ1昇格のために全力で闘います。

応援よろしくお願いします。」