来週の【新規公開(IPO)銘柄】 サイバＳＯＬ、インフキュリ 来週の【新規公開(IPO)銘柄】 サイバＳＯＬ、インフキュリ



●10月23日 ――――――――――――――



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<436A> サイバーソリューションズ 東証グロース 情報・通信業

【事業内容】

デジタルコミュニケーション＆サイバーセキュリティー事業（メール・

ビジネスチャット・グループウエアなどのビジネスコミュニケーション

サービスおよびメールに関連するセキュリティー、リスクマネジメント

などのサービスの企画・開発・販売・サポート）



【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2025年 4月期 3126 1232 1216 902 0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】大和証券



【公募・売り出し】

公募78万1900株、売り出し189万4300株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し40万1400株を実施する。

【公募・売り出し価格】 1380円



【調達資金の使途】設備投資、人件費・採用費。



●10月24日 ――――――――――――――



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<438A> インフキュリオン 東証グロース 情報・通信業

【事業内容】

さまざまな産業・企業のフィンテック・パートナーとして、決済全域を

カバーする組み込み型の金融・決済基盤の開発・提供および関連コンサ

ルティングの提供



【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2025年 3月期 7174 143 107 74 0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】ＳＢＩ証券



【公募・売り出し】

公募170万株、売り出し501万1800株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し100万6700株を実施する。

【公募・売り出し価格】 1680円



【調達資金の使途】プロダクト開発や機能強化、人材採用の強化、借入金の返済。





