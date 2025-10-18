スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は、パドレスのA.J.プレラー編成本部長が、契約を1年残してチームを離れる可能性があると報じた。

プレラー氏が集めた高額年俸のスター選手たちは、かつて低迷していた球団と市場を活性化させ、ペトコ・パークをMLB屈指の観戦スポットへと変貌させた。しかし、契約の最終年を迎える現時点でも、プレラー氏の将来は依然として不透明なままである。

一方、パドレスにはもう一人のリーダーがいる。CEOのエリック・グループナー氏は、すでに球団の少数株を保有していたが、密かに複数年契約を延長していたことがわかった。関係者によると、過去2年間でプレラー氏とグループナー氏の間には緊張関係が高まっており、グループナー氏が長期契約を確保する一方でプレラー氏が契約最終年を迎える構図が、今後さらなる摩擦を生む可能性があるという。

14日に行われたオンライン会見で、プレラー氏は2026年以降も球団に残るかどうかを繰り返し問われたが、その問いには明確に答えなかった。もしプレラー氏がサンディエゴの外で新たな道を探すとすれば、その選択肢は限られている。現在、野球部門のトップ職に空席があるのはコロラド・ロッキーズだけである。