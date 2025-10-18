¡Ú¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡ßSV¥ê¡¼¥°¡Û·²ÇÏ¤Î±öºê°ªÍÕ¤Ï¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÁª¤ó¤ÀÌÚÅÆ¸÷ÂÀÏº¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¶¦´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¡ßSV¥ê¡¼¥°¡¡¥³¥é¥ÜÏ¢ºÜvol.2¡Ê£³¡Ë
·²ÇÏ¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¡¡±öºê°ªÍÕ¡¡¸åÊÔ
¡ÊÁ°ÊÔ¡§±öºê°ªÍÕ¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢¹ÓÌÚ³¨Î¤¹á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤ ¡Ö¾ÍèÍË¾¡ª¡×¤Î¤«¤±À¼¤ËÆ³¤«¤ì¤ÆSV¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¡ä¡ä¡Ë
¡¡¸½Ìò¤ÎSV¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÌ¡²è¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¥³¥é¥ÜÏ¢ºÜ¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Áª¤Ö¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¶¦´¶¤·¤¿¥·¡¼¥ó¡¢¥Ù¥¹¥È¥²¡¼¥à¤È¤Ï¡©
¡Ê£ã¡Ë¸Å´Ü½Õ°ì¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¡Áª¼ê¼Ì¿¿¡¿SV¥ê¡¼¥°
¡ãSV¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¸ì¤ë¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¡ä
Q£±¡¢´ÆÆÄÌÜÀþ¤Ç¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¤Î¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¤Ö¤Ê¤é¡©
¡Ú¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡Û
µíÅç¼ãÍø¡ÊÇòÄ»Âô³Ø±à¹â¹»¡Ë
¡Ú¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡Û
ÌÚÅÆ¸÷ÂÀÏº¡ÊÛæÃ«³Ø±à¹â¹»¡Ë¡¢ß·Â¼ÂçÃÏ¡Ê±¨Ìî¹â¹»¡Ë
¡Ú¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡Û
¹õÈøÅ´Ï¯¡Ê²»¶ð¹â¹»¡Ë¡¢Æü¸þæÆÍÛ¡Ê±¨Ìî¹â¹»¡Ë
¡Ú¥»¥Ã¥¿¡¼¡Û
ÀÖ°±µþ¼£¡ÊÛæÃ«³Ø±à¹â¹»¡Ë
¡Ú¥ê¥Ù¥í¡Û
À¾Ã«Í¼¡Ê±¨Ìî¹â¹»¡Ë
¡Ö¥¦¥·¥ï¥«¡ÊµíÅç¡Ë¤Ï¡¢"¤³¤Î¿Í¤Ë¾å¤²¤Æ¤ª¤±¤ÐÂç¾æÉ×"¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Èà¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬²ó¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÚÅÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¤¿¤Þ¤Ë¤·¤ç¤Ü¤¯¤ì¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢¤½¤Î¶¯¤µ¤â¼å¤µ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¿Í¤¬¥¨¡¼¥¹¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£ß·Â¼¤µ¤ó¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥·¡¼¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤â¥ê¥Ù¥íÊÂ¤ß¡£¤¤¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ß¥É¥ë¤Ï¡¢¹õÈø¤µ¤ó¤ÏÁê¼ê¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ì£Êý¤Î¤³¤È¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ß·Â¼¤µ¤ó¤È¤ÏÆâ¿´¡¢¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æü¸þ¤Ï¡¢Á°¸þ¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤Õ¤Þ¤¨¤ÆÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬¶ì¤·¤¤»þ¤â°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ç¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À»þ¤ÎÌÚÅÆ¤µ¤ó¤Ë¤â¡ØÂç¾æÉ×¡Ù¤Ã¤Æ¡£
¡¡ÀÖ°±¤Ï¤É¤¦¹¶·â¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤¤¤Ä¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÌÚÅÆ¤µ¤ó¤Î¤·¤ç¤Ü¤¯¤ì¤â¤¹¤°»¡ÃÎ¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ù¥í¤ÏÀ¾Ã«¡£¼«Ê¬¤¬´ÆÆÄ¤Ê¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÌÀ¤ë¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æü¸þ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥Á¡¼¥à¤Î¤Û¤¦¤¬±þ±ç¤â¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡×
Q£²¡¢¶µ·±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¶¦´¶¤·¤¿¾ìÌÌ¤ä¸ÀÍÕ¤Ï¡©
¡ÖÌÚÅÆ¤µ¤ó¤¬ÀÖ°±¤Ë¡Ø"¥à¥ê"¤Ç¤Ï¤Ê¤¯"¥à¥º¥«¥·¥¤"¤Ç¤¢¤ë‼¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¥·¡¼¥ó¤Ï¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ÎÌ¾¸À¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤ÏÀÖ°±¤¬ÌÚÅÆ¤òÍ¡¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ÏÌÚÅÆ¤µ¤ó¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê¡£ÌµÍý¤ÏÈÝÄê¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤¤ÏÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡£¼«Ê¬¤â´ïÍÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ï¶¦´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¡×
Q£³¡¢ºîÃæ¤Î¸Ä¿ÍÅª¥Ù¥¹¥È¥²¡¼¥à¤È¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
±¨Ìî¹â¹»vsÇòÄ»Âô³Ø±à¹â¹»
¡Ö¥¦¥·¥ï¥«¤È¤¤¤¦¸Ä¤¬¶¯¤¤ÇòÄ»Âô³Ø±à¤ËÂÐ¤·¡¢±¨Ìî¤¬°ìÃ×ÃÄ·ë¤ÇÄ©¤à¹½¿Þ¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥¦¥·¥ï¥«¤òÅÝ¤¹¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢¹ç½É¤ÎÀ®²Ì¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤·......¡£»ä¤âÉÙ»³°ì¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¡ØÃÄ·ë¤¹¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£
¡¡¤Á¤ç¤¦¤É½Õ¹â¤ÎÍ½Áª¤¬¤¢¤ë»þ¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤¬°ÜÆ°¤Î¥Ð¥¹¤Ç¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò±ä¡¹¤ÈÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¯¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¡¼¥¹¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¦¥·¥ï¥«¤âÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
±öºê°ªÍÕ¡Ê¤·¤ª¤¶¤¡¦¤¢¤ª¤Ð¡Ë
½êÂ°¡§·²ÇÏ¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹
2000Ç¯£µ·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¼¢²ì¸©½Ð¿È¡£177cm¡¦¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡£¾®³Ø£²Ç¯¤Ç¥Ð¥ì¡¼¤ò»Ï¤á¤ë¡£¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¹ÓÌÚ³¨Î¤¹á¤ËÆ´¤ì¤Æ¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Ë¡£ÉÙ»³Âè°ì¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤Ç¥Ù¥¹¥È£¸¤Ë¿Ê½Ð¡£ÆüËÜ½÷»ÒÂÎ°éÂç³Ø£´Ç¯»þ¤Ë¤ÏÁ´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì½àÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë£Ö¥ê¡¼¥°¤ÎJA¤®¤Õ¥ê¥ª¥ì¡¼¥Ê¤ËÆþÃÄ¡£ÍâÇ¯£··î¤Ë·²ÇÏ¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£