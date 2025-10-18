◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第5戦 ブルージェイズ2―6マリナーズ（2025年10月17日 シアトル）

ブルージェイズは17日（日本時間18日）、マリナーズとのリーグ優勝決定シリーズ第5戦に2―6で逆転負けを喫した。通算2勝3敗で、1993年以来、32年ぶり3度目のワールドシリーズ進出へ、は後がなくなった。

2―2の同点で迎えた8回に救援陣が崩れた。3番手のリトルが今季レギュラーシーズンで60本塁打を放ったローリーに左越えソロを浴びて同点。さらにポランコ、ネーラーの連続四球を与えて傷口を広げてしまう。4番手のドミンゲスに継投したが、アロザレーナに死球を与え、無死満塁からスアレスに右越えグランドスラムを打たれた。

さらに痛いのがチームをけん引していたスプリンガーの離脱だ。5回にも適時打を放ち、このシリーズは全試合長打を放っていた1番打者が、7回に右膝に死球を受けて交代。痛みが強く、精密検査を受けることとなった。

これで後がなくなった。世界一となった93年以来、32年ぶりのWS進出には負けられない第6戦は19日（日本時間20日午前9時3分）に行われる。