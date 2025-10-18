¡Ú½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¡Û·²ÇÏ¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹±öºê°ªÍÕ¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢¹ÓÌÚ³¨Î¤¹á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤ ¡Ö¾ÍèÍË¾¡ª¡×¤Î¤«¤±À¼¤ËÆ³¤«¤ì¤ÆSV¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë
¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¡ßSV¥ê¡¼¥°¡¡¥³¥é¥ÜÏ¢ºÜvol.2¡Ê£³¡Ë
·²ÇÏ¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¡¡±öºê°ªÍÕ¡¡Á°ÊÔ
¡ÊÏ¢ºÜ£²¡§ºë¶Ì¾åÈø¡¦ÌÜ¹õ°Â´õ¤¬»°»ÐËå¤ÇÊâ¤ó¤ÀSV¥ê¡¼¥°¤Ø¤ÎÆ»¡¡¾è¤êµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¥ï¥±¡ä¡ä¡Ë¡Ú¹ÓÌÚ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¥Ð¥ì¡¼¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Û
¡¡±öºê°ªÍÕ¡Ê25ºÐ¡¿·²ÇÏ¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¸÷·Ê¤òº£¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
·²ÇÏ¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤Î¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼±öºê°ªÍÕ¡Ê¼Ì¿¿¡¿SV¥ê¡¼¥°¡Ë
¡¡¼¢²ì¸©½Ð¿È¤Î±öºê¤Ï¡¢¾®³Ø¹»£²Ç¯À¸¤Ç¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¤¿¡£Êì¿Æ¤Î¥Þ¥Þ¤µ¤ó¥Ð¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£Åö½é¤ÏÊÙ¶¯¤Î¤Û¤¦¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢¾è¤êµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬......¡£
¥Ð¥ì¡¼¤ò»Ï¤á¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢¼«Âð¶á¤¯¤ÇÅì¥ì¥¢¥í¡¼¥º¤Î»î¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Èà½÷¤Ï¥¨¥¹¥³¡¼¥È¥¥Ã¥º¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡¢¹ÓÌÚ³¨Î¤¹á¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿ÈÄ¹¹â¤¤¤Í¡£¾ÍèÍË¾¡ª¡¡´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×
¡¡¤½¤¦À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿±öºê¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤«¤é¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹ÓÌÚ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¡Ø¤³¤Î¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£Åì¥ì¤Î»î¹ç¤â¤è¤¯´Ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¡¢¹ÓÌÚ¤µ¤ó¤Î½ÐÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â²È¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¥Ð¥ì¡¼¤À¤±¤Î¿ÍÀ¸¡£ºÇ½é¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡±öºê¤ÏÂç¤¤ÊÌÜ¤ò³«¤±¡¢²÷³è¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®³Ø¹»¤«¤éÃæ³Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¡¢¹ÓÌÚ¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤Ï¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï°ìÈÖ¿ÈÄ¹¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥ì¥Õ¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Ãæ³Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤Ë¡Ø¥ß¥É¥ë¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¤È»Ö´ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹ÓÌÚ¤ÈÆ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¤ò¥¤¥Á¤«¤é³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£½Ö¤¯´Ö¤Ë¸©ÆâÍ¿ô¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹â¹»¤Ï²È¤Î»ö¾ð¤Ç¡¢ÉÙ»³°ì¹â¤ØÅ¾¸þ¡£¤½¤ì¤¬¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ÊÅ¾¹»Àè¤Ç¤Ï¡ËÃ¯¤â»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÉÙ»³°ì¤ÏÁª¼ê¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃ»È±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤â¤Ã¤ÈÃ»¤¯¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¥Ð¥ì¡¼¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ»Ñ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÃ»¤¤¤Î¡©¡Ù¡Øµ¤¹ç¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢Ãç´Ö¤ËÆþ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡±öºê¤Ï¤½¤ì¤À¤±¥Ð¥ì¡¼¤Ë·ü¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú¾®¤µ¤¤»Ò¤Ë¤â¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Û
¡Ö¤Ç¤âÀµÄ¾¡¢ÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Æ²¿ÅÙ¤âÅÇ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Èà½÷¤ÏÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÃæ³Ø¤Ç¤ÏÂ®¹¶¤¬ÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÙ»³°ì¤Ç¤ÏÂ®¹¶¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ö¥í¡¼¥É¡¢¤Ò¤È¤ê»þ´Öº¹¤È¤«Á´Éôµá¤á¤é¤ì¤Æ¡£ºÇ½é¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¡ØÌµÍý¤Ç¤·¤ç¡Ù¤Ã¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤Î°ã¤¤¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÀèÇÚ¤ÎÆ£°æÇ«¡¹¤µ¤ó¡Ê·²ÇÏ¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹½êÂ°¡Ë¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Â®¹¶¤âÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤âÃÃ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡Èà½÷¤Ï¤ï¤ÌÜ¤â¿¶¤é¤º¥Ð¥ì¡¼¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÉÙ»³°ì¤Ë¤Ï¹ØÇã¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤¥Ñ¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥«¥¹¥Æ¥é¤Î¾å¤Ëº½Åü¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡£´ÆÆÄ¤Ï¸·¤·¤¯¤Æ¡ØÀäÂÐ¤ËÂÀ¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ï¿©¤¦¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤ÇÆ±µéÀ¸¤È¡¢¤Ò¤È¤ê¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Û¤«¤ÎÃ¯¤«¤¬¸«Ä¥¤Ã¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤¬Íè¤¿¤éÆ¨¤²¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤ß¤ó¤Ê¤È¶¦Í¤¹¤ë»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¡¢¥Ù¥¹¥È£¸¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¡£¥Á¡¼¥à¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤Ëáã¤ì¡¢¤Þ¤¿¥Ð¥ì¡¼¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ½÷»ÒÂÎ°éÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢¥Ð¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¡£Á´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤Ç½àÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£¥µ¡¼¥Ö¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡ÖÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤ò¹¶¤á¤ë¥µ¡¼¥Ö¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ù¥í¤¬¡Ø¥µ¡¼¥Ö¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È£±ÂÐ£±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬¹Å¤¯¹½¤¨¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¡¢Á°¤ò¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÄ¹¤¯ÂÇ¤Ä¡¢¤È¤«¶î¤±°ú¤¤Î´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Âç³ØÂ´¶È¸å¤ÏV¥ê¡¼¥°¡¢JA¤®¤Õ¥ê¥ª¥ì¡¼¥Ê¤Ç£±Ç¯¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¢¤È¡¢SV¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î»²²Ã¤ò·è¤á¤¿·²ÇÏ¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò»Ö´ê¤·¤¿¡£¤è¤ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÎ¢ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¡¢2024Ç¯£··î¤ËÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö£Ö¥ê¡¼¥°»þÂå¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥¯¥¤¥ó¥·¡¼¥º¡Ê´¢Ã«¡Ë¤Ç¹ÓÌÚ¤µ¤ó¤¬¥³¡¼¥Á¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£»î¹çÁ°¡¢Í¦µ¤¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ°§»¢¤·¤Æ¡¢¡ØÀÎ¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¥ß¥É¥ë¤Ç¡¢¹ÓÌÚ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡¢²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡±öºê¤Ï¸À¤¦¡£º£¤â¹ÓÌÚ¤Î¥À¥¤¥Ê¥Ã¥¯¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ï"Êªº¹¤·"¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Î´°À®·Ï¤Ï¹ÓÌÚ¤µ¤ó¡£¥Þ¥Í¤¹¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Æ¬¤Î¤Ê¤«¤ÇÈæ¤Ù¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡SV¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÄÌÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£ÆÀ°Õ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤â¡¢¥È¥¹¤¬Â®¤¯¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¡£²ù¤·¤µ¤¬Êç¤ë¤¬¡¢Èà½÷¤Ï²¿ÅÙ¤â¶ì¤·¤µ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤º¢¼«Ê¬¤¬¹ÓÌÚ¤µ¤óÆ´¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¾®¤µ¤¤»Ò¤Ë¤â¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÁª¼ê¤Ë¡×
¡¡¤½¤ì¤¬±öºê¤ÎË¾¤ß¤À¡£
¡Ê¸åÊÔ¡¨±öºê°ªÍÕ¤Ï¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÁª¤ó¤ÀÌÚÅÆ¸÷ÂÀÏº¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¶¦´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ä¡ä¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
±öºê°ªÍÕ¡Ê¤·¤ª¤¶¤¡¦¤¢¤ª¤Ð¡Ë
½êÂ°¡§·²ÇÏ¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹
2000Ç¯£µ·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¼¢²ì¸©½Ð¿È¡£177cm¡¦¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡£¾®³Ø£²Ç¯¤Ç¥Ð¥ì¡¼¤ò»Ï¤á¤ë¡£¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¹ÓÌÚ³¨Î¤¹á¤ËÆ´¤ì¤Æ¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Ë¡£ÉÙ»³Âè°ì¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤Ç¥Ù¥¹¥È£¸¤Ë¿Ê½Ð¡£ÆüËÜ½÷»ÒÂÎ°éÂç³Ø£´Ç¯»þ¤Ë¤ÏÁ´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì½àÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë£Ö¥ê¡¼¥°¤ÎJA¤®¤Õ¥ê¥ª¥ì¡¼¥Ê¤ËÆþÃÄ¡£ÍâÇ¯£··î¤Ë·²ÇÏ¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£