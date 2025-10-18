¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û¡Ö¾¡Éé¤Ë¤¤¤¯¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Æ...¡× ¥ä¥¯¥ë¥È¡¦±üÀî¶³¿¤¬ÅÇÏª¤·¤¿¶ìÇº¤ÈºÆÀ¸¤Î2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó
±üÀî¶³¿¤¬¸ì¤ë2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡Ê¸åÊÔ¡Ë
¡¡£¶·î¤ËÆþ¤ë¤È¡¢±üÀî¶³¿¤ÎÉ½¾ð¤Ë½ù¡¹¤Ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤Îº¢¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤ÏÂÎ¤Î³«¤¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤âÆ§¤ß½Ð¤·¤¿Â¤¬°ìÂÊ¬¤¯¤é¤¤³°¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÆâÂ¦¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»î¹ç¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÈ¿±þ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÚÀèÆþ´Ñ¤¬¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Û
£··î19Æü¤Î¹ÅçÀï¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿±üÀî¶³¿¡¡photo by Sankei Visual
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î½é¾¡Íø¤Ï¡¢£··î19Æü¤Î¿ÀµÜ¤Ç¤Î¹ÅçÀï¤À¤Ã¤¿¡££·²ó£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È°µ´¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£Æ±27Æü¤ÎÃæÆü¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¤â£·²ó£²¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç£²Ï¢¾¡¡££¸·î£³Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤â£·²ó¤òÅê¤²¤¤Ã¤Æ£³Ï¢¾¡¡£½é²ó¤«¤é£³²ó¤Þ¤Ç¡¢½éµå¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤È¤¤¤¦±üÀî¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»À®ÀÓ¤ò£³¾¡£´ÇÔ¤Þ¤ÇÌá¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡ÖÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£µ»½ÑÅª¤Ë¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆþ´Ñ¤¬¤¹¤´¤¯¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡£ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÛµå¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÆÀ°Õ¤Êµå¼ï¤âÅê¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¥³¡¼¥¹¤Ë¤â¤¤Ã¤Á¤êÅê¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡Ø´í¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÀèÆþ´Ñ¤¬Æ¯¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ËÅê¤²¤¤ì¤º¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò°¤¯¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£2021Ç¯¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¾ðÊó¤òÆþ¤ì¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¡¡»Í»àµå¤ÏÅêµå²ó100¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç37¸Ä¤ò¿ô¤¨¤¿¡£²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤ä´í¸±µåÂà¾ì¤Ê¤É¡¢±üÀî¤é¤·¤¯¤Ê¤¤·ë²Ì¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¿¤¤¤è¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬¼è¤ì¤º¡¢ÊÑ²½µå¤Ç¤â¥«¥¦¥ó¥È¤â¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Àè¤Û¤É¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¥¾¡¼¥ó¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£»Íµå¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢¾¡Éé¤Ë¤¤¤¯¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Æ......¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡±üÀî¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ï¤ä¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤ÎÁÛÁü¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤ê¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¢¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¡¢150¥¥í¤ò¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÄ¶¤¨¤ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÅê¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µåÂ®¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢ÂÇ¼Ô¤ÎÊÑ²½µå¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÊÑ²½µå¤ÎÀºÅÙ¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÀÅÀ·÷¤äÅÀ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¡¢¤¤Ã¤Á¤ê»°¿¶¤ò¼è¤ë¡£ÌµÂÌ¤Ê»Íµå¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¾¡¼¥ó¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¡Ø¤½¤Îµå¤òÁÀ¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯¤ÏÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¼è¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤â¤È¤Î¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÌá¤ì¤ë¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤è¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¬ÄêÅêµå²ó¤È£²¥±¥¿¾¡Íø¤âÃ£À®¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×¡ÚÎÏ¤òÈ´¤¯¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡Û
¡¡¸½ºß¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ê¡¼¥°¤Ë»²²ÃÃæ¤Î±üÀî¤Ï¡¢14Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡ÊÆî¶¿¡Ë¤Ç£²²ó¤Ë£µÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ£´¼ºÅÀ¤¹¤ë¤â¡¢£³²ó¤«¤é£µ²ó¤Þ¤Ç¤Î£³¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ£´Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤·¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢±üÀî¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÎÏ¤òÈ´¤¯¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢ÎÏ¤òÈ´¤¯¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Õ¥©¡¼¥à¤È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡¢ÂÇ¤Á¼è¤êÊý¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¤â¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¡£·ë¶É¡¢º£Ç¯¤Ï¶¯¤¤µå¤òÅê¤²¤¿¤¤¡¢Â®¤¤µå¤òÅê¤²¤¿¤¤¤È¡¢ÎÏ¤¬Æþ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍ½Äê¤À¡£
¡Ö¶¯¤¤µå¡¢Â®¤¤µå¤¬Åê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢11·î¤«¤é£±·î¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¤½¤ÎÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡±üÀî¤ÏÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ë¥±¥¬¤Ç¡¢Ìîµå¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëºÃÀÞ¤òÃÎ¤ê¡¢º£Ç¯¤ÏÂç¹¥¤¤ÊÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤Þ¤¿ºÃÀÞ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ÎºÃÀÞ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿»þ¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÂÔË¾¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£