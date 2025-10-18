¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û¥±¥¬¤Ê¤£±Ç¯¤ò²á¤´¤·¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¡¦±üÀî¶³¿¤ËË¬¤ì¤¿¼¡¤Ê¤ë»îÎý ¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
±üÀî¶³¿¤¬¸ì¤ë2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Î±üÀî¶³¿¤Ï£¹·î28Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¤ÎËÜµòÃÏºÇ½ªÀï¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£±üÀî¼«¿È¤¬ºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡¢¡Ö£±Ç¯¤ò¥±¥¬¤Ê¤¯Åê¤²¤¤ë¤³¤È¡×¤ò¸«»ö¤ËÃ£À®¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ10·î¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Æó·³¤Î¸ÍÅÄµå¾ì¤Ç2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ»ÏÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Îý½¬¤ò½ª¤¨¤¿±üÀî¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Íèµ¨¤Ø¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤Î´üÂÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤ËÅê¤²¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Æ......¤½¤Î¤Ê¤«¤Çµ¤¤Å¤¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿£±Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ï¡Ø¤³¤ì¤ò¤·¤¿¤¤¡Ù¡Ø¤¢¤ì¤ò¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ª¥Õ¤Ë¡Ø¤É¤ì¤À¤±²ÝÂê¤òÄÙ¤»¤ë¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿»þ¤Ë¤É¤ó¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¥ª¥Õ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ú¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Û
º£µ¨³«ËëÅê¼ê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤»þ´ü¤¬Â³¤¶ì¤·¤ó¤À¥ä¥¯¥ë¥È¡¦±üÀî¶³¿¡¡photo by Sankei Visual
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î±üÀî¤Ï18»î¹ç¡Ê100¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£´¾¡£¸ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.32¡¢Ã¥»°¿¶77¡¢Í¿»Íµå33¡£Æó·³¤Ç¤â£´»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ21¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿¡£
¡Ö¹ç¤ï¤»¤ë¤È121¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¡¢½½Ê¬¤Ëµ¬ÄêÅêµå²ó¤òÁÀ¤¨¤ë¿ô»ú¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¥×¥é¥¹ºàÎÁ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯¤Ë105¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿»þ¤Ï¡¢Ãæ10Æü¤Ç²ó¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£Ç¯¤Ï¡ØÃæ£¶Æü¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤âÍ¾ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¡¢£±Ç¯´ÖÅê¤²¤é¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»Ä¤·¤¿¿ô»ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±üÀî¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃù¶â¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï²ù¤·¤µ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¡¢º£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤âÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡±üÀî¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç±¦¥Ò¥¸ÄË¤äº¸Â¼ó¤Î¹üÀÞ¤Ê¤É¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë¥±¥¬¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢Ä¹¤¯°Å¤¤»þ´ü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·º£µ¨¡¢½é¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤ë³«ËëÅê¼ê¤ò¤Þ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢£¶²ó¤òÅê¤²¤Æ£·°ÂÂÇ¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¤âÌµ¼ºÅÀ¡£¾¡ÇÔ¤³¤½¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸«»ö¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¶ì¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£³«Ëë¤«¤é£µ»î¹ç¤Ç£°¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.61¡££µ·î£´Æü¤Ë¤ÏÀ®ÀÓÉÔ¿¶¤Ë¤è¤ê¡¢°ì·³ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö³«Ëë¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££²ÀïÌÜ¡¢£³ÀïÌÜ¤ËÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¾¡¤Á¤¿¤¤¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡¢¾¡¤Á¤¿¤¤¤«¤éÅÀ¤ò¤ä¤ì¤Ê¤¤¡¢¤ä¤ì¤Ê¤¤°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÂçÎÌ¼ºÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤ëÉÝ¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÚÀÐÀî²íµ¬¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Û
¡¡£µ·î¤Î¸ÍÅÄ¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²¿¤«¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç³°Éô¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢³èÏ©¤ò¸«½Ð¤¹¤Î¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÀÐÀî²íµ¬¤È¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊ¿ÃÏ¤À¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò·¹¼Ð¤Ç¤É¤¦À¸¤«¤¹¤«¤À¤Í¡×¤È½õ¸À¤ò¤â¤é¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀÐÀî¤µ¤ó¤Ï¡ØÊ¿ÃÏ¤Ç¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï·¹¼Ð¤òÀ©¤·¤Æ¥Ê¥ó¥Ü¤À¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¡Ø·¹¼Ð¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ëÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤â¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÅÐÈÄ´Ö¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç·¹¼Ð¤ÇÅê¤²¤ë¤Î¤Ï°ì²ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Î¤¢¤È¤Ë¤±¤Ã¤³¤¦Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö±üÀî¤Ë¤³¤ó¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¾ìÌÌ¤â²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç´¶¿¨¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¤È¡¢¤¬¤Ã¤¯¤ê¤È¸ª¤òÍî¤È¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÎÏ¤Ê¤¯Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ËÎä¤ä¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥ª¥ì¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¤ä¤µ¤°¤ì¤¿¡£
¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ë»þ¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ï¼«Ê¬¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£µ¬ÄêÅêµå²ó¤Ë¶á¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿¤¤¡¢¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð£²¥±¥¿¾¡Íø¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë......¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬´°Á´¤ËÂÇ¤ÁºÕ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¥±¥¬¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤Î¤³¤È¤ò»×¤¨¤Ð¡¢¡Ø¤³¤¦¤·¤ÆÅê¤²¤ÆÇº¤á¤ë¤³¤È¤Ï¹¬¤»¤À¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£ÀµÄ¾¡¢¤É¤Ã¤Á¤â¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤â¤Ã¤ÈÏÓ¤ò½Ä¿¶¤ê¤Ç¡¢½Ä¿¶¤ê¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¼«Ê¬¤Ç¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡Ø²£¿¶¤ê¤À¡¢²£¿¶¤ê¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤ë¤«¤é¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¤â¤¦²£¤«¤éÅê¤²¤Æ¤ä¤ë¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤¢¤Î»þ´ü¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤À¤±¤ò43µåÅê¤²¤¿Æü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ï¡¢ÈïÂÇÎ¨.349¤È¤«¤Ê¤êÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿µå¼ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¿¿¤Ã¤¹¤°¤¢¤ê¤¤Ç¡¢ÊÑ²½µå¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò´ÊÃ±¤ËÃÆ¤ÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£¤â¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¾¡Éé¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ç¤â¤¦°ì²ó¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂÇ¤Á¤Å¤é¤¤¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¡£¤³¤³¡Ê¸ÍÅÄ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤Î½¤Àµ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢£¶·î¤Ë¤Ê¤ê¤è¤¦¤ä¤¯É½¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£