ド軍のポストシーズン史上初…投手による本塁打

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地にブルワーズを迎えナ・リーグ優勝決定シリーズの第4戦を戦っている。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場。初回の打席で9試合ぶりアーチとなる先頭打者弾を放ち場内は騒然。米国の記者からは球団初の記録との指摘が上がった。

大谷は初回の登板で先頭を歩かせたものの3者連続三振を奪った。その直後の打席で左腕キンタナに対し、6球目のスラーブをフルスイング。打球速度116.5マイル（約187.5キロ）、飛距離446フィート（約136メートル）という爆速弾が右中間スタンドに消えていった。デコルテポーズをしながら三塁を回り生還。2年連続のワールドシリーズ進出へ先手を奪った。

これに驚きの声を上げたのが専門メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マケイン記者だ。自身のXに「ショウヘイ・オオタニが初回にホセ・キンタナから放ったホームランは、ドジャースのポストシーズン史上初となる、投手によるホームランとなった。我々は二度と見られないものを目撃している。ショウヘイは唯一無二なんだ」と投稿した。

大谷はこのポストシーズンは不振で、この試合前まで38打数6安打の打率.158。長打は9月30日（同10月1日）のレッズ戦で放った2本塁打と、16日（同17日）に放った先頭打者三塁打の3本がすべてだった。



（THE ANSWER編集部）