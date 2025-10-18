lynch.が、12月28日に東京ガーデンシアターで開催する＜lynch. 20TH ANNIVERSARY XX FINAL ACT「ALL THIS WE’LL GIVE YOU」＞の開催に向けて、新たなトレーラー映像を公開した。また、本公演用に撮り下ろされた新アーティストビジュアルも公開となった。

◆lynch. 動画

デビュー20周年を記念して「lynch. 20th ANNIVERSARY PROJECT」と銘打った企画は、2024年から始まり1年かけて実施され、いよいよ終盤戦に突入。残すところ10月24日より始まるツアー＜XX act:9”TOUR’25「THE AVOIDED SHADOWS」＞と12月28日に東京ガーデンシアターにて開催される＜XX FINAL ACT”lynch. 20TH ANNIVERSARY XX FINAL ACT「ALL THIS WE’LL GIVE YOU＞のみとなっている。本日より、20周年を締めくくる東京ガーデンシアター公演のチケットが一般発売開始された。すでに「VIP席」と「バルコニー S席」は完売しており、「アリーナS席」と「一般指定席」のみの販売となるのでチケットは早めの入手をお勧めする。「アリーナS席」にはパンフレットが特典として用意され、「一般指定席」は気軽に参加できるよう手ごろな価格のチケットとなっているので、ぜひチェックしていただきたい。

またこのたび、＜lynch. 20TH ANNIVERSARY XX FINAL ACT「ALL THIS WE’LL GIVE YOU」＞の開催に向けて新たに撮り下ろされたアーティストビジュアルも公開となった。ANNVERSARY XX PROJECTのキービジュアルでもあるXXが全面に施されたビジュアルで、東京ガーデンシアター公演に臨む彼らの決意が十分に伝わってくる。同時に公開されたトレーラーは、過去のライブ映像をふんだんに使用した20年の歴史を感じさせる内容となっているという。

現在、lynch.の20周年を記念したリテイクアルバム『GREEDY DEAD SOULS / UNDERNEATH THE SKIN』『THE AVOIDED SUN / SHADOWS』の2作がいずれも数量限定盤で発売中。9月に発売した2ndリテイクアルバム『THE AVOIDED SUN / SHADOWS』には本公演に向けて書き下ろされた新曲「BRINGER」が収録されており、ライブタイトルにも使われた「ALL THIS WE’LL GIVE YOU」という歌詞には、メンバー5人からファンへの気持ちが込められているとのことだ。

◾️2ndリテイクアルバム『THE AVOIDED SUN / SHADOWS【数量限定盤】』

2025年9月24日（水）リリース

KIZC-90783〜6 ￥9,900（税込）

作品詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKIZC-90783/ ▲メーカー特典 ▲タワーレコード特典

1.LIBERATION CHORD

2.I’M SICK, B’CUZ LUV U.

3.ROARING IN THE DARK

4.ECDYSIS

5.FORGIVEN

6.ANEMONE

7.THE UNIVERSE

8.DAZZLE

9.ENEMY

10.PROMINENCE

11.FROM THE END



◆Disc.2：CD『SHADOWS』

1.LAST NITE

2.ADORE

3.MAZE

4.EVILLY

5.I DON’T KNOW WHERE I AM

6.AMBIVALENT IDEAL

7.THE BLASTED BACK BONE

8.SHADOWZ

9.CULTIC MY EXECUTION

10.MARROW



◆Disc.3：CD『BRINGER』

1.BRINGER（新曲）

2.AN ILLUSION

3.DOZE

4.A GLEAM IN EYE

5.ALL THIS I’LL GIVE YOU

6.JUDGEMENT



◆Disc.4：Blu-ray

・BRINGER（新曲）Music Video

・BRINGER（新曲）Music Video Making



◆購入特典

メーカー特典：A4クリアフィル ※対象店舗は後日発表いたします。

タワーレコード購入特典：A4クリアフィル



◆リリースイベント

『THE AVOIDED SUN / SHADOWS』発売記念サイン会

10月12日（日）タワーレコード新宿店

10月25日（土）タワーレコード梅田NU茶屋町店

12月7日（日）タワーレコード名古屋パルコ店

※各店舗のイベント詳細・注意事項を確認の上ご参加ください。



詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16372/

◾️＜TOUR’25「THE AVOIDED SHADOWS」＞ 2025年

10月24日（金）大阪BIGCAT

10月26日（日）高松Olive Hall

10月27日（月）神戸VARIT.

11月1日（土）福岡DRUM LOGOS

11月3日（月・祝）鹿児島CAPARVO HALL

11月5日（水）広島SECOND CRUTCH

11月14日（金）富山MAIRO

11月16日（日）金沢EIGHT HALL

11月21日（金）仙台RENSA

11月22日（土）秋田Club SWINDLE

11月24日（月・休）函館 club COCOA

11月26日（水）札幌cube garden

12月5日（金）Live House 浜松窓枠

12月6日（土）名古屋DIAMOND HALL オールスタンディング \7,000（税込 / D別）

-未就学児入場不可

-公演中止・延期以外の払い戻しは原則行いません

-チケット忘れ・紛失の場合、いかなる理由であってもご入場をお断りします（再発行不可） ○一般発売（先着）

9月13日（土）10:00 【総合info】サイレンエンタープライズ03-3447-8822

◾️＜lynch. 20TH ANNIVERSARY XX FINAL ACT「ALL THIS WE’LL GIVE YOU」＞ 2025年12月28日（日）東京ガーデンシアター

16:00開場 / 17:00開演 ◆座種・料金

・VIP席／車椅子VIP席 35,000円（税込）

-アリーナ前方

-パンフレット

-VIPパス・ストラップ

-12.28 VIP限定アクリルスタンド（全5種・終演後メンバーから直接手渡し）

※本券（チケット）発券時に発行されるアクスタ引換用の「副券」も必ずご持参ください

・アリーナS席／車椅子アリーナS席 10,000円（税込）

-パンフレット

・バルコニー S席 10,000円（税込）

-第1バルコニー（3階）前方

-パンフレット

・一般指定席／一般車椅子席 5,500円（税込） ※未就学児入場不可

※公演中止・延期以外の払い戻しは原則行いません

※チケット忘れ・紛失の場合、いかなる理由であってもご入場をお断りします（再発行不可） ◇オフィシャル先行（抽選）

受付期間：9月20日（土）15:00〜9月29日（月）23:59

受付URL：https://l-tike.com/lynch20th/

対象席種：S席・一般席（第2希望まで）

制限枚数：4枚（車椅子席は2枚） ・一般発売（先着）

2025年10月18日（土）10:00

【総合 info】サイレンエンタープライズ 03-3447-8822