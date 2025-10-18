◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦 ドジャース―ブルワーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、無傷の３連勝で突破に王手をかけて迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦の本拠地・ブルワーズ戦に「１番・投手」でスタメン出場し、１回裏先頭の１打席目に先頭打者本塁打を放った。９月３０日（同１日）のワイルドカードシリーズ第１戦、本拠地・レッズ戦で２発を放って以来９試合ぶりの本塁打となった。

ＭＬＢ公式サイトのサラ・ラングス氏のＸによると、レギュラーシーズンとポストシーズンを通じて、投手による先頭打者本塁打はメジャー史上初だった。また昨季から通じて３本目の先頭打者弾となり、これはＫ・シュワバー（フィリーズ）の５本に次ぐ史上２位タイとなった。

単一ポストシーズンでの先頭打者弾２本は今季のブッシュ（カブス）に続いて６人目。今ポストシーズンでは全試合通じ６本目（大谷２、ブッシュ２、スプリンガー、チョウリオ）となり、０７年を抜いて史上最多となった。