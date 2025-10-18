◆報知新聞社後援 第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）

各校の上位１０人の合計タイムで競い、１０位以内の大学が箱根駅伝（来年１月２、３日）の出場権を獲得した。中央学院大がトップ通過を果たした。その一方で法大、明大などが落選した。

前回優勝の青学大はじめシード１０校、下記予選会通過１０校とオープン参加の関東学生連合の合計２１チームが新春の箱根路に臨む。

４２チームが参加した第１０２回箱根駅伝予選会の主な成績は以下の通り。各チーム１０〜１２人がハーフマラソン（２１・０９７５キロ）を走り、上位１０人の合計タイムがチームの成績となる。

＜１＞中央学院大 １０時間３２分２３秒

＜２＞順大 １０時間３２分３５秒

＜３＞山梨学院大 １０時間３２分４４秒

＜４＞日大 １０時間３２分５７秒

＜５＞東海大 １０時間３４分０７秒

＜６＞東農大 １０時間３４分５９秒

＜７＞神大 １０時間３６分０７秒

＜８＞大東大 １０時間３６分１２秒

＜９＞日体大 １０時間３６分１４秒

＜１０＞立大 １０時間３６分５６秒

以上、本戦出場権獲得

＜１１＞法大 １０時間３７分１３秒

＜１２＞明大 １０時間３８分５４秒

＜１３＞専大 １０時間３９分０５秒

＜１４＞日本薬科大 １０時間４０分２５秒

＜１５＞駿河台大 １０時間４０分４２秒

【第１０２回箱根駅伝シード校】青学大、駒大、国学院大、早大、中大、城西大、創価大、東京国際大、東洋大、帝京大