ゴール地点にはたくさんの関係者や駅伝ファンがつめかけた

◆報知新聞社後援　第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）

　各校の上位１０人の合計タイムで競い、１０位以内の大学が箱根駅伝（来年１月２、３日）の出場権を獲得した。中央学院大がトップ通過を果たした。その一方で法大、明大などが落選した。

　前回優勝の青学大はじめシード１０校、下記予選会通過１０校とオープン参加の関東学生連合の合計２１チームが新春の箱根路に臨む。

　４２チームが参加した第１０２回箱根駅伝予選会の主な成績は以下の通り。各チーム１０〜１２人がハーフマラソン（２１・０９７５キロ）を走り、上位１０人の合計タイムがチームの成績となる。

　＜１＞中央学院大　１０時間３２分２３秒

　＜２＞順大　　　　１０時間３２分３５秒

　＜３＞山梨学院大　１０時間３２分４４秒

　＜４＞日大　　　　１０時間３２分５７秒

　＜５＞東海大　　　１０時間３４分０７秒

　＜６＞東農大　　　１０時間３４分５９秒

　＜７＞神大　　　　１０時間３６分０７秒

　＜８＞大東大　　　１０時間３６分１２秒

　＜９＞日体大　　　１０時間３６分１４秒

＜１０＞立大　　　　１０時間３６分５６秒

以上、本戦出場権獲得

＜１１＞法大　　　　１０時間３７分１３秒

＜１２＞明大　　　　１０時間３８分５４秒

＜１３＞専大　　　　１０時間３９分０５秒

＜１４＞日本薬科大　１０時間４０分２５秒

＜１５＞駿河台大　　１０時間４０分４２秒

　【第１０２回箱根駅伝シード校】青学大、駒大、国学院大、早大、中大、城西大、創価大、東京国際大、東洋大、帝京大