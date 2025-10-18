秋冬に着映える“この色”！【Uniqlo U】センス100点♡「寒色系アイテム」

絶妙な色味のアイテムが揃っていることで、おしゃれさんたちから支持されている【ユニクロ】の「Uniqlo U（ユニクロ ユー）」。今回FTN編集部が注目したのは、重くなりがちな秋冬コーデに爽やかに映えそうな「寒色系アイテム」です。プラスワンで垢抜けた印象に。センスアップを狙える寒色系アイテムをピックアップしてお届けします。

サッと着てサマになるオーバーサイズシャツ

【ユニクロ】「ツイルワークオーバーサイズシャツ」〈NAVY〉\3,990（税込）

深みのあるネイビーカラーが、知的で上品な印象を与えてくれそうなシャツ。レーヨン混の落ち感素材と、ゆるっと着られそうなシルエットがこなれ感を演出。大きめのボタンや襟、ポケット部分のダブルステッチなど、ディテールにこだわったデザインで、一枚サラッと着るだけでサマ見えしそう。羽織りとしても着回せるため、秋冬コーデにヘビロテしそうです。

1軍になりそう！ 着回し力がすごいクルーネックセーター

【ユニクロ】「ダブルフェイスクルーネックセーター」〈BLUE〉\3,990（税込）

ブルーにグレーをミックスしたような、ニュアンスカラーが秋冬コーデに映えそうなセーター。ハイゲージのダブルフェイスジャージー素材を使用しており、クリーンな表面感なので、テイスト問わず着用できそう。スッキリとしたショート丈で、ボトムスを選ばず合わせやすそうなのも嬉しいポイントです。

美シルエットに魅了！ 上品に着こなせる即戦力ワンピ

【ユニクロ】「3Dニットメリノブレンドワンピース」〈BLUE〉\4,990（税込）

「上質なメリノブレンド」素材を使用（公式オンラインストアより）。落ち着いた色味で、大人っぽく上品な着こなしを楽しめそうなワンピース。モックネックも、おしゃれ見えをサポートします。フィット感のあるシルエットで美しいボディラインを演出できそう。コートやジャケットを羽織りやすそうなので、秋冬コーデの即戦力になりそうです。

穿くだけでこなれる！ オンオフ使えるカーブパンツ

【ユニクロ】「カーブパンツ」〈BLUE〉\4,990（税込）

きちんと感もトレンド感もあるカーブパンツは、穿くだけでこなれ感アップを狙えそう。くすみブルーがおしゃれで、秋冬コーデをグッと垢抜けた印象に。シャツをインしてベルトを締めてお仕事コーデに。ゆるっとしたセーターにスニーカーを合わせて休日コーデに。オンにもオフにも活躍しそうです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i