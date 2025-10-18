無印激似なのにめちゃお手頃！本家そっくりなお得商品
商品情報
商品名：ステンレスポット（800mL）
価格：￥1,100（税込）
販売ショップ：スタンダードプロダクツ
無印だと高いのに1,000円！？スタンダードプロダクツのステンレスポット
シンプルかつおしゃれな実用的アイテムが充実する、ダイソーの姉妹店「スタンダードプロダクツ」。またしてもプチプラショップとは思えない、クオリティの高い商品を見つけました！
今回ご紹介するのは『ステンレスポット（800mL）』。無印良品の卓上ポットに似た、スタイリッシュなデザインに惹かれて購入してみました。
価格は1,100円（税込）と、スタンダードプロダクツの中で見ると少しお高め。ですが、同じ容量の無印のポットは3,490円なので、こちらのほうがかなりお手頃です！
蓋にパッキンが付いており、しっかり閉じられるのがポイント！
倒しても漏れにくいので、朝に飲む白湯を入れて寝室に置いておくのもいいのかなと思います。
口は大きめに見えますが、細長いので手を突っ込んで洗うことはできませんでした。
ボトル洗い専用ブラシなどを使ったほうが、しっかり洗えそうです。
底面には、しっかりと滑り止めがついているのもポイント。
テーブルや台に置いたときに滑りにくく、安定します。
温かい飲み物も温度をキープ◎美味しい温度を長時間楽しめる！
ステンレス製なので、湯気が出るほど暖かい飲み物も温度をキープしてくれます。
保温力が高いため、なかなか冷めずに飲み頃温度を長時間楽しめます。
注ぎ口も付いているので、こぼさず注ぎやすいのも嬉しいかぎり！
800mLとたっぷり入るので、食卓だけでなくお仕事のお供にも。温かい飲み物が恋しくなるこれからの季節にぴったりです。
今回は、スタンダードプロダクツの『ステンレスポット（800mL）』をご紹介しました。
構造や細かいデザインは異なるものの、スタプロのほうがお安く買えるのは魅力的。似たデザインでも、コストを抑えたい方におすすめです！
気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。