ドジャース夫人会のインスタグラムが17日（日本時間18日）に更新され、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦に臨む選手たちにエールを送った。

「NLCS第4戦…青い服の戦士を大声で応援しよう」とし青空の下、夫人会メンバーが勢ぞろいした写真をアップ。

この日「1番・投手兼DH」で先発出場の大谷翔平投手の妻・真美子さんの姿も見える。後列左から2人目、フレディ・フリーマン内野手の妻、チェルシー夫人さんの隣でほえんでいる。夫人たちはおそろいのブルーのブルゾンを着ている。

大谷はこの日、「1番・投手兼DH」で先発出場。初回の第1打席で今ポストシーズン（PS）3本目となる8試合ぶりの本塁打を放ち、さっそく投打で活躍した。

フォロワーからは「真美子さん 今日は大谷選手が投げますね！」「勝利の女神 真美子夫人」「応援してます」「みなさん最高」「真美子さん素敵です」と、さまざまなコメントが寄せられた。

チームは3連勝で2年連続のワールドシリーズ進出に王手をかけており、第4戦に勝利すれば突破が決まる。