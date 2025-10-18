ジョン・レノン、最後の10年間を追ったドキュメンタリー映画『夢と創造の果てに ジョン・レノン最後の詩』
音楽界と世界に多大な影響を与えたジョン・レノン。その生涯最後の10年間を追ったドキュメンタリー映画『夢と創造の果てに ジョン・レノン最後の詩』が、命日（12月8日）を目前に控えた12月5日より、東京・ヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国で順次公開される。
【画像】チラシの裏面
1980年12月8日、悲劇的な最期を遂げたジョン・レノンだが、その影響力は計り知れず、死後も数多くのドキュメンタリーやジョン・レノンを題材とした映画やドラマが公開・放映されている。昨年もドキュメンタリー映画『ジョン・レノン 失われた週末』が公開され、大きな話題を集めた。
本作は、ビートルズ解散後の独自の活動に焦点を当て、史上最も影響力のあるポップカルチャーアイコンの一人となった伝説の人物ジョン・レノンの軌跡を、豊富なアーカイブ映像と関係者の証言によって描き出すドキュメンタリー。
最後のアルバムに秘密裏に集められたミュージシャンとスタッフ、「君にスクープをあげる」と一番に秘密を教えてもらったジャーナリスト、射殺された12月8日にジョンをインタビューし、事件前にマーク・チャップマンと話したジャーナリスト、たまたまジョンが担ぎ込まれた病院にいたジャーナリスト、ジョン・レノンの親しい友人たちが、伝説となった彼の行動の裏に隠された真実を赤裸々に語る。
中でも、実現しなかった1981年のカムバック・ツアーの詳細、改めて語られるジョンとヨーコの出会いや生活の全貌など、ファンにとって目新しい情報が満載。
ジョンとヨーコの個人秘書でありプロダクション・アシスタントを務めたメイ・パンとの「失われた週末」、ポール・マッカートニーとの法廷闘争、薬物使用についての詳細も明らかに。さらにはグリーンカード取得のための苦闘、夫であること父であることの難しさなどについても語られる。ファンはもちろん、音楽史に興味を持つ全ての人にとって、見逃せない作品となりそうだ。
■ストーリー
20世紀を代表するミュージシャンであり、平和運動家としても知られるジョン・レノン。1967年のビートルズのマネージャーのブライアン・エプスタインの死は全てを変えた。ベトナム戦争真っ只中の1969年3月、ジョンは、オノ・ヨーコと結婚し、12月、ジョンはカナダで親しいジャーナリストに、スクープとしてビートルズ離脱を告白。
1972年の再選を狙うニクソン大統領は、若者が民主党に投票することを恐れ、平和活動をしていたジョンを“反米的存在”と見なし、ロンドンでの軽微な薬物の前科を理由にして国外退去命令を出す。永住権が欲しい夫妻は、抗戦。
1971年にジョンは、ポール・マッカートニーを批判した自作曲”How Do You Sleep?”を発表。1973年半ばから18ヶ月のメイ・パンとの恋人関係の後、ジョンとヨーコはよりを戻す。1980年、ジョンは、ラジオでポール・マッカートニーの「Coming Up」を耳にし刺激を受け、本格的な音楽制作を再開。
秘密裏に5年ぶりとなるアルバム『ダブル・ファンタジー』を制作し、ワールドツアーの計画も開始。しかし、アルバムリリース翌月の12月8日、帰宅時に射殺されてしまう。ジョンの逝去後にポールがジョンと親しかったジャーナリストに聞いた質問とは？
【画像】チラシの裏面
