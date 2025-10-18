愛知の犬山城下町に「パンとエスプレッソと」がオープン！伝統的な町家空間でご当地メニューが味わえるよ
東京・表参道発のベーカリーカフェ「パンとエスプレッソと」の新店舗「パンとエスプレッソと 犬山城」が、愛知県犬山市の城下町エリアに10月19日（日）グランドオープン。
伝統的な町家を改装した空間で、犬山ならではの限定メニュー＆ドリンクが楽しめます。
城下町に「パンとエスプレッソと 犬山城」がOPEN
「パンとエスプレッソと」は、バターをたっぷり練り込んだキューブ型の食パン『ムー』をはじめ、素材やクオリティにこだわったパン＆コーヒーが楽しめる大人気のベーカリーカフェです。
地域性を活かした個性的な店舗も全国に続々とオープンしていますよ。
この秋は、国宝・犬山城を臨む城下町に「パンとエスプレッソと 犬山城」がオープン。
“パンとコーヒーと犬山の文化”を味わう場所になるといいます。
伝統的な町家を改装した趣のある空間
「パンとエスプレッソと犬山城」は、歴史的建造物が軒を連ねる犬山城下町の玄関口にオープン。
建物は、登録有形文化財の『真野家住宅主屋（まのけじゅうたくしゅおく）』を改装した木の温もりと和の趣を感じる空間です。
真野家は金融業を営んだ家で、上質なつくりの犬山の伝統的町家なのだそう。
まるでタイムスリップしたような和の空間は、観光や街歩きの途中のひと休みにぴったりですよ。
犬山城店限定のご当地メニューをチェック
ここでしか食べられない犬山城店限定メニューはマストチェック。
「鉄板オムナポリタンムーポット」は、名古屋のソウルフード“鉄板ナポリタン”を看板アイテム『ムー』で大胆にアレンジ。
トマトソースとチーズ、ナポリタンをたっぷり詰め込んだムーを丸ごと焼きあげて、卵をのせて鉄板で仕上げたボリューム感のある一品です。
「八丁味噌ムートースト」は、香ばしく焼いた『ムー』に愛知県名物“八丁味噌”を使った特製ソースをたっぷり合わせ、とろけるチーズソースを重ねたご当地トーストです。
犬山文化を味わう特別な1杯もお楽しみ
荵苳スパイスハイボール
荵苳ホットワイン
犬山の老舗蔵元『小島醸造』が手がける“すいかずら”の花を漬け込んだ和リキュール「荵苳酒（にんとうしゅ）」を使ったオリジナルドリンクもラインナップ。
荵苳×梅酒のトワイライト
荵苳（すいかずら）は“冬を忍ぶ花”と呼ばれ、やさしい甘さと清らかな香りが特長なのだとか。
荵苳シトラススカッシュ
小島醸造の技×花の恵みが融合したリキュールは、香ばしいパンやエスプレッソと相性抜群。
荵苳チャイラテ
ノンアルコールアレンジも用意されているので、お酒が苦手な人も楽しめますよ。
江戸時代に城下町として栄えた犬山市は名古屋からもアクセスしやすく、見どころも満載。
名古屋方面に行く予定のある人は足を延ばしてみてはいかがでしょう。
■パンとエスプレッソと犬山城
住所：愛知県犬山市大字犬山字東古券57番地
営業時間：8:00〜18:00
定休日：不定休
Instagram：@bread.espresso.and.inuyamacstl
参照元：株式会社日と々と プレスリリース
