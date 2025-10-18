「大和撫子」真美子さんも青ジャンパーで応援　WS進出かかる一戦にドジャース夫人たち大集合！「いつも控えめでお淑やか」

大谷翔平の応援でスタジアムに駆け付けた真美子夫人(C)Getty Images

ドジャースは現地時間10月17日に本拠地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に臨んでいる。勝てば2年連続ワールドシリーズ進出が決まる試合に合わせて、「ドジャース・ワイブズ」が公式インスタグラムを更新。“夫人会”の集合写真を公開した。

【写真】後方で控えめな真美子さんらドジャース夫人たちの集合写真を見る

大谷翔平の妻・真美子さんも収まっている。いつもの通りに、後方に位置して、口元は前にいる夫人によって隠れている。それでも、多くのメンバーと同様に、球団カラーの青のジャンパーを着て、フレディ・フリーマンのチェルシー夫人の横で笑顔を浮かべている姿が確認できる。

この投稿にはコメント欄に、「皆さん最高です！！Let’s Go！！！」「みんな顔小さい」「いつ何時も控えめでお淑やかな真美子さん素敵です」「大和撫子」などの声が寄せられた。

そして、真美子夫人らの応援もあってか、「1番・投手」で先発の大谷翔平は、初回に3三振を奪う無失点の立ち上がり。その裏には超特大の先頭打者本塁打を放った。「旦那が先発投手で、先頭打者本塁打 最高の夫婦」「勝つぞ まみたん」「今日もいけますよぉ」「必勝祈願」などと、ファンの熱気はさらに高まっている様子だ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]