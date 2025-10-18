衝撃の先頭打者アーチに「なんてこった」米記者も“驚愕”の188キロ弾　大谷翔平が復活を告げるPS3号に本拠地は熱狂

大谷がポストシーズン3号本塁打を放った(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間10月17日、本拠地でブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。初回の第1打席で9試合ぶりとなるポストシーズン3号ソロを右翼席へ放った。

【動画】この男にできないことはない!!先発試合で圧巻の先頭打者アーチをかけた大谷の打撃シーン

その直前には先発マウンドに上がり、先頭に四球を許したが、その後は三者連続三振で無失点に抑えた。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のノア・カムラス記者は自身のXで「ショウヘイ・オオタニが1回に三者連続三振を奪った。そして、打球速度116.5マイル（約187.5キロ）、飛距離446フィート（約136メートル）という驚異的なホームランを放った。なんてこった」と、衝撃の先頭打者アーチに驚きを隠せなかった。



大谷は前日16日の第3戦では初回に右翼への三塁打を放って先制点の口火を切った。チームは3連勝でワールドシリーズ進出に王手をかけている。ポストシーズンは打撃不振に苦しんだが、この日の一発で本拠地も熱狂。復調気配が漂ってきた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]