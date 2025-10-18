チェンソー技術競う大会で魅力PR「広大な森を守る！林業マン」伐木チャンピオンシップ出場へ《長崎》
広大な森が仕事場の「林業マン」。
担い手不足が深刻化する中、林業の魅力を伝えようとチェンソーの技術を競う全国大会に挑戦します。
◆日本最大のチェーンソー競技大会「伐木チャンピオンシップ」
チェーンソーの音が、森にこだまします。
狙いを定めて正確に木を倒していくのは、大村市の奥村侑司さん 34歳。
森林を維持管理し、木材を生産する「林業マン」です。
先月開催されたチェーンソーの技術を競う「ながさき伐木チャンピオンシップ」で優勝し、全国大会への切符を手にしました。
（長崎南部森林組合 奥村 侑司 さん）
「一生懸命練習してきて、優勝できてよかった。伐木競技で、目立ててよかった」
5メートル先の目標に向けて、木を切り倒す正確さが求められる競技と、傾いた状態の丸太を上下から垂直に輪切りにする競技の2種類の合計点で競う「伐木チャンピオンシップ」。
去年に続き、2度目の全国大会出場です。
日ごろの仕事で培った経験が生かされました。
◆森林を維持管理し 木材を生産する仕事
今月9日。
諫早市の現場では、成長した木の切り出し作業が行われていました。
適切な時期まで育った木を「伐採」した後、枝を払い、皮をはぐ「造材」の作業へ。
そして丸太にして運び出します。
一帯の木をすべて切り出した後は、植樹を行い、森林を育てることも忘れません。
重機が行き届かない場所で使うのが、チェーンソー。
ここで求められるのは…
周囲の安全を確認、風向きなどを考慮して倒す方向を決めます。
作業エリアを整備し、自身の退路の確認。
安全性と正確性です。
奥村さんは、経験を重ねることが “上達のコツ” だと話します。
（奥村 侑司さん）
「自分をコントロールできるかっていうのを追求していく事が(上達の)コツ。真っすぐ切り倒せるようになって4～5年ですかね。まだ納得はできていない」
（長崎南部森林組合 野口 三男 参事）
「(奥村さんは)まじめです。チームワークを優先して仕事をしてくれるので、周りからも高評価です」
以前は、大工として木材を加工していた奥村さん。
10年前、知人の紹介で林業に転職しました。
当時 一番苦労したのは、先輩林業マンが使う業界特有の専門用語と、“なまり” だったそうです。
必死にくらいつく中、同僚との休憩時間が癒やしのひと時です。
（奥村 侑司さん）
「景色…風も気持ちいい。ピクニックみたいに、和気あいあいと昼食しているので、それもポイント。
そして、山で飲むコーヒーは最高」
（長崎南部森林組合 峰 勝也 班長）
「良か人材ですよ。本当に頼りにしている。奥村君はできると思っていた。頑張ってきてほしい」
小さな努力を積み重ねて技を磨き、信頼関係を築いてきました。
◆日本の森林「今 迫る危機とは？」
国内の森林の多くで、戦後の木材需要の高まりを受け、植林が進められた木が利用期を迎えています。
その一方で、従事者の高齢化は進み、担い手不足が深刻に。
林業の従事者数は、この35年で約3分の1。
高齢化率は、2.5倍となっています。
県内でも「林業マン」は現在350人程度で、平均年齢も50歳を超えています。
また 長崎特有の問題も…。
（県林政課 本山 広美 課長補佐）
「長崎は離島がたくさんあるので、コストの面とか大変なことが多い」
間伐や手入れなどの管理が行き届かないと、木の成長に影響し、木材価格の低下につながるほか、森林の持つ “防災・治水機能” が低下するため、私たちの暮らしも脅かされるなど、悪循環が生まれてしまいます。
担い手を増やそうと、PRのための競技大会の開催や、労働環境の改善なども取り組まれています。
（県林政課 本山 広美 課長補佐）
「日々、技術も進化してきている。スマート林業を推進していきながら、林業の新しい可能性が広がる」
（長崎南部森林組合 野口 三男 参事）
「自分の切った丸太が製材して加工されて、家に使われて…。その工程を見ると、やりがいがある」
奥村さんも “林業のミライ” を見据えながら、大会に臨みます。
（奥村 侑司さん）
「新人育成をやっていきたい。お互い勉強しながら仕事をしていきたい。伐木(大会)を知ってもらって、林業に興味を持ってほしい」
長崎の森を守る「林業マン」の挑戦は続きます。
奥村さんが出場する全国大会は18日と19日、鳥取で行われます。
奥村さんは控えめに「出来れば優勝したい」と答えていたそうです。
頑張ってほしいですね。