広大な森が仕事場の「林業マン」。

担い手不足が深刻化する中、林業の魅力を伝えようとチェンソーの技術を競う全国大会に挑戦します。

◆日本最大のチェーンソー競技大会「伐木チャンピオンシップ」

チェーンソーの音が、森にこだまします。

狙いを定めて正確に木を倒していくのは、大村市の奥村侑司さん 34歳。

森林を維持管理し、木材を生産する「林業マン」です。

先月開催されたチェーンソーの技術を競う「ながさき伐木チャンピオンシップ」で優勝し、全国大会への切符を手にしました。

（長崎南部森林組合 奥村 侑司 さん）

「一生懸命練習してきて、優勝できてよかった。伐木競技で、目立ててよかった」

5メートル先の目標に向けて、木を切り倒す正確さが求められる競技と、傾いた状態の丸太を上下から垂直に輪切りにする競技の2種類の合計点で競う「伐木チャンピオンシップ」。

去年に続き、2度目の全国大会出場です。

日ごろの仕事で培った経験が生かされました。

◆森林を維持管理し 木材を生産する仕事

今月9日。

諫早市の現場では、成長した木の切り出し作業が行われていました。

適切な時期まで育った木を「伐採」した後、枝を払い、皮をはぐ「造材」の作業へ。

そして丸太にして運び出します。

一帯の木をすべて切り出した後は、植樹を行い、森林を育てることも忘れません。

重機が行き届かない場所で使うのが、チェーンソー。

ここで求められるのは…

周囲の安全を確認、風向きなどを考慮して倒す方向を決めます。

作業エリアを整備し、自身の退路の確認。

安全性と正確性です。

奥村さんは、経験を重ねることが “上達のコツ” だと話します。

（奥村 侑司さん）

「自分をコントロールできるかっていうのを追求していく事が(上達の)コツ。真っすぐ切り倒せるようになって4～5年ですかね。まだ納得はできていない」

（長崎南部森林組合 野口 三男 参事）

「(奥村さんは)まじめです。チームワークを優先して仕事をしてくれるので、周りからも高評価です」

以前は、大工として木材を加工していた奥村さん。

10年前、知人の紹介で林業に転職しました。

当時 一番苦労したのは、先輩林業マンが使う業界特有の専門用語と、“なまり” だったそうです。

必死にくらいつく中、同僚との休憩時間が癒やしのひと時です。

（奥村 侑司さん）

「景色…風も気持ちいい。ピクニックみたいに、和気あいあいと昼食しているので、それもポイント。

そして、山で飲むコーヒーは最高」

（長崎南部森林組合 峰 勝也 班長）

「良か人材ですよ。本当に頼りにしている。奥村君はできると思っていた。頑張ってきてほしい」

小さな努力を積み重ねて技を磨き、信頼関係を築いてきました。

◆日本の森林「今 迫る危機とは？」

国内の森林の多くで、戦後の木材需要の高まりを受け、植林が進められた木が利用期を迎えています。

その一方で、従事者の高齢化は進み、担い手不足が深刻に。

林業の従事者数は、この35年で約3分の1。

高齢化率は、2.5倍となっています。

県内でも「林業マン」は現在350人程度で、平均年齢も50歳を超えています。

また 長崎特有の問題も…。

（県林政課 本山 広美 課長補佐）

「長崎は離島がたくさんあるので、コストの面とか大変なことが多い」

間伐や手入れなどの管理が行き届かないと、木の成長に影響し、木材価格の低下につながるほか、森林の持つ “防災・治水機能” が低下するため、私たちの暮らしも脅かされるなど、悪循環が生まれてしまいます。

担い手を増やそうと、PRのための競技大会の開催や、労働環境の改善なども取り組まれています。

（県林政課 本山 広美 課長補佐）

「日々、技術も進化してきている。スマート林業を推進していきながら、林業の新しい可能性が広がる」

（長崎南部森林組合 野口 三男 参事）

「自分の切った丸太が製材して加工されて、家に使われて…。その工程を見ると、やりがいがある」

奥村さんも “林業のミライ” を見据えながら、大会に臨みます。

（奥村 侑司さん）

「新人育成をやっていきたい。お互い勉強しながら仕事をしていきたい。伐木(大会)を知ってもらって、林業に興味を持ってほしい」

長崎の森を守る「林業マン」の挑戦は続きます。

奥村さんが出場する全国大会は18日と19日、鳥取で行われます。

奥村さんは控えめに「出来れば優勝したい」と答えていたそうです。

頑張ってほしいですね。