英アンドルー王子が、ヨーク公を含む王室の称号を返上すると表明した/Max Mumby/Indigo/Getty Images/File

ロンドン（ＣＮＮ）英アンドルー王子が、チャールズ国王と協議の上、ヨーク公を含む王室の称号を返上すると明らかにした。

アンドルー王子はバッキンガム宮殿が発表した声明の中で、国王や近親者と話し合った結果、自身に対する非難が続いていることが、国王と王室の活動に悪影響を及ぼしているとの結論に至ったと述べた。

王室関係者はＣＮＮに対し、この変更は即時発効すると説明した。

アンドルー王子に対しては、性犯罪で起訴され勾留中に死亡したジェフリー・エプスタイン元被告との関係や、中国のスパイとされる人物とのつながりを巡って圧力が強まっていた。

王子は、自身に対する非難を「断固として」否定すると繰り返し述べている。

アンドルー王子はエプスタイン元被告との関係についてＢＢＣのインタビューで広く批判を受けた後、２０１９ 年に公務から退いた。１７日には「さらに一歩前進すべきだと感じた」とし、授与された称号や栄誉を今後一切使用しないと述べた。

この件については、ウィリアム王子や王室の他のメンバーも参加して協議が行われた。

アンドルー王子の元妻のヨーク公夫人は、今後「サラ・ファーガソン」として認識されることになる。娘のベアトリス王女とユージェニー王女の称号は、この措置の影響を受けない。

王室関係者によると、アンドルー王子は今後、王室のクリスマスの祝賀行事に一切出席しないという。

王室関係者によると、アンドルー王子は私的な賃貸契約を結んでいるウィンザーのロイヤル・ロッジに引き続き居住する。また故エリザベス女王の息子であることから、「王子」の称号は維持される。

アンドルー王子のスキャンダルが広く知られるようになったのは、１５年にバージニア・ジュフリーさんから性的虐待で訴訟を起こされたことがきっかけだった。

ジュフリーさんは、エプスタイン元被告が自身に対する人身売買を行い、０１年にアンドルー王子を含む元被告の友人たちとの性行為を強要したと主張。加害者側は当時自身が米国では未成年であることを認識していたと訴えていた。

ジュフリーさんはまた、アンドルー王子が自身を性的に虐待したとも主張していた。性的虐待は米領バージン諸島にあるエプスタイン元被告の所有する島、マンハッタンの邸宅、そして元被告の元恋人、ギレーヌ・マクスウェル受刑者のロンドンにある自宅で行われたという。

この訴訟の中で、アンドルー王子は軍隊での称号と、いくつかの慈善団体での地位を剥奪（はくだつ）された。

アンドルー王子はジュフリーさんの主張を繰り返し否定。２２年、両者は非公開で行われる法廷外での和解に合意した。

アンドルー王子とエプスタイン元被告の１０年以上にもわたる友情は、１１年、エプスタイン元被告がアンドルー王子の元妻に対して法的措置をほのめかしたことで終焉（しゅうえん）を迎えていた。

アンドルー王子は、中国のスパイとされる人物との関係についても厳しい視線にさらされている。

裁判所の文書により、アンドルー王子と親交があったとされるヤン・テンボ氏との関係の実態が明らかになった。

２４年１２月の審問では、ヤン氏の英国入国を禁止するという以前の決定が支持され、ヤン氏が英国における中国の潜在的な投資家とのビジネス会議において、アンドルー王子の代理として行動する権限を与えられていたことが明らかになった。

政府によるこの関係に関する調査を通じ、ヤン氏は不正行為を一貫して否定している。