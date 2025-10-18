¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×Á°Æüëý¡Ö¥ô¥©ー¥È¡¦¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡×¿·¥¥ã¥¹¥È4Ì¾¤¬·èÄê ¨¡ ¤¹¤Ç¤Ë»£±ÆÃæ
Amazon¥·¥êー¥º¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×¤ÎÁ°Æüëý¥É¥é¥Þ¡Ö¥ô¥©ー¥È¡¦¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡Ê¸¶Âê¡§Vought Rising¡Ë¡×¤è¤ê¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È4Ì¾¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ï1950Ç¯Âå¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥ô¥©ー¥È¼Ò¤Îµ¯¸»¤ËÇ÷¤ë¡È¤Ò¤Í¤ê¤Î¸ú¤¤¤¿»¦¿Í¥ß¥¹¥Æ¥êー¡É¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï¥½¥ë¥¸¥ãー¡¦¥Üー¥¤¤Î¸ì¤é¤ì¤¶¤ë½é´ü¤Î³èÌö¤ä¡¢Åö»þ¥¯¥é¥é¡¦¥ô¥©ー¥È¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Èー¥à¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¶Ë°ÈóÆ»¤ÊºîÀï¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ø¥¨¥¯¥½¥·¥¹¥È ¿®¤¸¤ë¼Ô¡Ù¡Ê2023¡Ë¤ä¥Þー¥¯¡¦¥é¥Õ¥¡¥í¼ç±é¡ÖTASK / ¥¿¥¹¥¯¡×¡Ê2025¡Ë¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¹¥Ðー¥¸¡¢¡Ö¥¸¥Ëー&¥¸¥çー¥¸¥¢¡×¤Î¥í¥ß¡¦¥·¥å¥é¥¤¥¿ー¡¢¡Ö¥Ð¥È¥ë¥¹¥¿ー¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥Æ¥£¥«¡×¤Î¥¢ー¥í¥ó¡¦¥À¥°¥é¥¹¡¢¡Ø¥·¥§¥¤¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¡Ù¡Ê2017¡Ë¤Î¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ò¥åー¥ì¥Ã¥È¡£¸½»þÅÀ¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×¤è¤ê¥½¥ë¥¸¥ãー¡¦¥Üー¥¤Ìò¤Î¥¸¥§¥ó¥»¥ó¡¦¥¢¥¯¥ì¥¹¤È¡¢¥¹¥Èー¥à¡¦¥Õ¥í¥ó¥ÈÌò¤Î¥¢¥ä¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¤¬Â³Åê¡£¿·¤¿¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡×¥·ー¥º¥ó4¤Î¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥À¥¤¡¢¡Ø¥ªー¥ë¥É¡¦¥¬ー¥É¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥¥¡¦¥ì¥¤¥ó¡¢¡Ö¥Ö¥ê¥¸¥ãー¥È¥ó²È¡×¥·ー¥º¥ó3¤Î¥¸¥çー¥Ç¥ó¡¦¥Þ¥¤¥êー¡¢¡Ö¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êー¡×¥·ー¥º¥ó2¤Î¥Ë¥³¥í¡¦¥Ñ¥»¥Ã¥Æ¥£¡¢¡Ö°ìÎ®¥·¥§¥Õ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤Î¥ê¥Ã¥ー¡¦¥¹¥¿¥Õ¥£¥¨¥ê¡¢¡Ö¥»¥ó¥¹8¡×¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦£Ê¡¦¥¹¥ß¥¹¡¢¡Ö¥æー¥Õ¥©¥ê¥¢¡¿EUPHORIA¡×¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ýー¥¸ー¡¢¡Ö¥Ö¥ëー¥Ö¥é¥Ã¥É ～NYPD²ÈÂ²¤Îå«～¡×¥¦¥£¥ë¡¦¥Û¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤é¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£
¥·¥çー¥é¥ó¥Êー¤Ï¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×¥·ー¥º¥ó3¡õ4¤ÇÀ½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤¿¥Ýー¥ë¡¦¥°¥ì¥í¥ó¥°¡£À½ºîÁí»Ø´ø¤Ë¤Ï¥°¥ì¥í¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ê¥×¥¡¢¥»¥¹¡¦¥íー¥²¥ó¡¢¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥´ー¥ë¥É¥Ðー¥°¡¢¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤Îºî¼Ô¥¬ー¥¹¡¦¥¨¥Ë¥¹¡õ¥À¥ê¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ðー¥È¥½¥ó¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£¥¢¥¯¥ì¥¹¤È¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ï¼ç±é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤â·óÇ¤¤¹¤ë¡£
¡Ö¥ô¥©ー¥È¡¦¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡×¤Ï2025Ç¯8·î¤è¤ê»£±ÆÃæ¡£¥ì¥È¥í¤Ê¥Òー¥íー¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥¢¥¯¥ì¥¹¡¢¥À¥¤¡¢¥Ýー¥¸ー¡¢¥Û¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Î½é²èÁü¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Source: